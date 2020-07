Skládací iPhone by mohl obsahovat také dotykový postranní panel

Ačkoliv jsou skládací smartphony jako takové ještě v prvopočátcích a řada společností se při jejich výrobě pěkně spálila, zejména pak jihokorejský Samsung, zbytek výrobců to očividně stále nevzdává a snaží se přijít na způsob, jak tento design rozšířit i mezi běžné uživatele. Zatím je totiž největším problémem a odrazujícím faktorem příliš vysoká cena, náchylnost k poškození a další nepříjemné detaily, které fanoušky nových technologií příliš netěší. Pak je tu ovšem Apple, který je při návrhu nových zařízení konzervativní a opatrný, ale páru upouští pomocí ambiciózních patentů. Ten nejnovější se pak zaobírá tím, jak by mohly fungovat notifikace u skládacího iPhonu, který by disponoval také postranním dotykovým panelem.

Co si budeme povídat, jedním z nejviditelnějších problémů skládacích telefonů je skutečnost, že uživatel nemá přehled o příchozích oznámeních. Ačkoliv se tento neduh dá řešit malým displejem navrchu, stále se jedná o poměrně nevzhlednou a nepraktickou alternativu. Náhradou za tento designový prohřešek by ale podle nejnovějšího patentu Applu mohl být postranní dotykový panel, respektive přečnívající část obrazovky, kde by se zobrazovaly notifikace a další podstatné informace. Pro zobrazení stavu baterie nebo příchozích telefonátů a zpráv by tak nebylo nutné opět rozevírat telefon, ale jen se podívat na postranní část. Uživatel by si navíc panel mohl libovolně přizpůsobit a dokonce si navolit ikony často používaných aplikací, na něž by stačilo pouze kliknout.

Celá plocha by navíc byla plně ovladatelná a dotyková, což by usnadnilo celkové používání a především by to zpřehlednilo uživatelské rozhraní. Tak či onak se nedá očekávat, že Apple v dohledné době po této variantě sáhne. Ačkoliv společnost výrobu skládacího iPhonu posledních několik měsíců očividně silně zvažuje, jablečná filozofie je jednoduchá. Apple chce zkrátka počkat, jak se celá situace okolo této nové technologie vyvine a až následně se případně pokusí o vlastní konkurenční zařízení. Touch Bar po vzoru MacBooku Pro je ale rozhodně zajímavým konceptem, který bychom u potenciálního skládacího jablečného smartphone jednou uvítali.