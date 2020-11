Pokud nemáte rezervaci, do vídeňského Apple Storu vás nepustí

Vánoční Vídeň je i v době pandemie koronaviru pro spousty Čechů velkým lákadlem. Pokud se do ní chystáte i vy rádi byste svůj výlet spojili rovnou s návštěvou tamního Apple Storu, který by měl být s trochou nadsázky pro každého fanouška Applu povinnou zastávkou, následujícími řádky vám zřejmě pomůžeme vyhnout se pořádným nepříjemnostem.

Fotogalerie apple store viden 1 apple store viden 2 apple store viden 3 apple store viden 4 +20 Fotek apple store viden 5 apple store viden 6 apple store viden 7 apple store viden 8 apple store viden 9 apple store viden 10 apple store viden 11 apple store viden 12 apple store viden 13 apple store viden 14 apple store viden 15 apple store viden 16 apple store viden 17 apple store viden 18 apple store viden 19 apple store viden 20 apple store viden 21 apple store viden 22 apple store viden 23 Vstoupit do galerie

Vídeň jsme se totiž dnes rozhodli navštívit i my s tím, že zastávka v Apple Storu nesměla v našich plánech chybět. Když jsme však dorazili k Apple Storu, zjistili jsme od tamních zaměstnanců, že je vstup do obchodu kvůli současné pandemii koronaviru možný jen po předchozí rezervaci, kterou lze provést na internetu. Bez ní do obchodu nebudete vpuštěni a to ani v případě, že se vám bude zdát zcela prázdný. Apple má v tomto směru nastavená dost striktní pravidla, přes která zkrátka nejede vlak. Zaměstnanci Apple Storu vám sice v případě, že rezervaci nemáte, nabídnou pomoc s jejím vytvořením, avšak museli byste mít obrovské štěstí, aby vám rezervace vyšla na den jejího vytvoření. V našem případě byl například nejbližší termín volný až zítra, což už nám bylo samozřejmě celkem k ničemu.

Pokud máte tedy vídeňský, ale ve výsledku i jiný zahraniční Apple Store v plánu v dohledné době navštívit, určitě si před návštěvou nastudujte jeho oficiální mikrostránku a v případě potřeba si vytvořte rezervaci. Vyvarujete se tak totiž solidnímu zklamání, které jsme si kvůli naší nevědomosti užili i my.