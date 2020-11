Kuo: Nový iPhone SE se na trhu jen tak neobjeví

iPhone SE ve své aktuální verzi dorazil v dubnu a od jeho vydání se mluví o tom, kdy Apple „konečně“ vydá očekávaný iPhone SE Plus, jelikož jde o logické rozšíření této produktové řady vzhledem k tomu, že designově vychází z letité konstrukce iPhonů 6/7S/7/8. Velice dobře informovaný analytik Ming-Chi Kuo nyní přišel se zprávou o tom, že nový iPhone SE máme čekat nejdříve v druhé polovině příštího roku.

Podle posledního vydaného reportu Ming-Chi Kua Apple minimálně na příštích šest měsíců rozšíření produktové nabídky iPhonu SE neplánuje. Minimálně do léta tak nepřijde ani inovovaný model, ani větší iPhone SE Plus a to i navzdory tomu, že se o něčem podobném v Asii v posledních týdnech spekulovalo. Důvodem pro absenci přípravy nového iPhonu SE je údajně především to, že se tento model velice dobře prodává. Tomu se není moc co divit vzhledem k tomu, že u zákazníků boduje cenou, která je po představení posledních novinek ještě nižší a v současné době jde o nejlevnější nový iPhone, který si mohou zákazníci pořídit již od 12 990,-.

Fotogalerie iphone se 2020 panzerglass7 Zdroj: iPhone SE (2020) se sklem PanzerGlass Edge-to-edge a krytem ClearCase iphone se 2020 panzerglass6 Zdroj: Letem světem Applem iphone se 2020 panzerglass5 iphone se 2020 panzerglass4 +4 Fotek iphone se 2020 panzerglass3 iphone se 2020 panzerglass2 iphone se 2020 panzerglass1 Zdroj: Redakce Letem světem Applem Vstoupit do galerie

Fanoušci větších telefonů však smutnit nemusí, neboť údajně existuje stále poměrně velká šance na to, že se iPhone SE Plus skutečně objeví. Dle zahraničních zdrojů by měl dorazit na trh v druhé polovině příštího roku, společně s aktualizací stávajícího iPhonu SE.