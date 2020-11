iOS 14.3 se již připravuje na příchod AirTagu a dalších lokalizátorů do aplikace Najít

Ačkoliv jsme se na poslední letošní Keynote představení dlouho očekávaných lokalizátorů AirTags z dílny Applu nedočkali, jejich příchod se přesto blíží. Vyplývá to alespoň z nové bety iOS 14.3, která přináší v kódu první větší přizpůsobení systému pro lokalizátory a to jak ty od Applu, tak o od výrobců třetích stran.

Před pár měsíci bylo oznámeno, že Apple přidá v aplikaci Najít podporu lokalizátorům třetích stran, díky čemuž bude možné jejich polohu sledovat pěkně na jednom místě. Učinit tak měl proto, že na něj právě výrobci těchto zařízení tlačili možnými žalobami kvůli plánovanému zvýhodnění jeho AirTagů oproti konkurenčním produktům, od čehož Apple nakonec i upustil. A jak se nyní zdá, podpora prvních zařízení pro aplikaci Najít je na spadnutí, jelikož pro ně začíná Apple přizpůsobovat svůj systém. V jeho kódu totiž lze již nyní nalézt například informační hlášky ohledně výměny baterie, nepovedeného spárování s telefonem, problémům s podporou, možnosti přidání daných zařízení pod jedno Apple ID, čímž by se mělo zamezit jejich odcizení a následnému využívání cizí osobou a další řada věcí tohoto typu. Nechybí ale ani informace týkající se možnosti pojmenování sledovaného předmětu, k čemuž půjde využít třeba i klasické emoji. Možností integrace lokalizotárů s iPhony tedy bude dle všeho skutečně dost.

Je otázkou, kdy přesně se prvních lokalizátorů s podporou aplikace Najít dočkáme. Obecně se však dá předpokládat, že se tak stane až poté, co Apple oficiálně odhalí vlastní lokalizátory, na kterých celý nový systém odprezentuje. Jelikož se však v tuto chvíli nezdá pravděpodobné, že by tento produkt ukázal jen skrze tiskovou zprávu, zřejmě si budeme muset na AirTagy počkat až do příštího roku. Letos totiž už Keynote v plánu není.