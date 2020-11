Chystané Macy s  Silicon: Tyto stroje se v dohledné době mají dočkat nového procesoru z dílny Applu

Na úterní tiskové konferenci určené pro představení prvních Maců s vlastními procesory se Apple kromě detailů o novinkách v krátkosti rozpovídal i o svých plánech do budoucna. Ty sice ve výsledku nechal stále zahalené tajemstvími, avšak alespoň potvrdil, že i přes nepříznivou situaci panující ve světě kvůli koronaviru má stále v plánu všechny své Macy převést na svá vlastní procesorová řešení do dvou let. Jaké Macy budou Airy, 13″ modely Pro a modely mini následovat?

Přestože si budeme muset na oficiální oznámení dalších Maců s procesory Apple Silicon ještě počkat, díky poměrně velkému množství informací získaných od předních světových zdrojů je v chystaných modelech pro nejbližší měsíce víceméně jasno. Jednat by se konkrétně mělo o novou generaci iMaců, MacBooků Pro a Macu Pro.

24” a 27” Macy

O redesignu stolních počítačů iMac se hovoří již dlouhé měsíce a obecně se ještě zhruba do června očekávalo, že se pro něj Apple rozhodne už letos. Jelikož však v černu přišlo oznámení procesorů Apple Silicon, které mu umožňují využít vnitřní prostor strojů díky nižší nutnosti chlazení zcela jinak, bylo prakticky okamžitě jasno v tom, že si na novinky právě díky novým možnostem ještě chvíli počkáme. Jako nejpravděpodobnější se v tuto chvíli podle zdrojů analytika Ming-Chi Kua jeví první polovina příštího roku a to jak v případě menších, tak i větších iMaců. Obě velikostní řady se mají výrazného zúžen rámečků kolem displeje a celkového zúžení těla. Díky užším rámečkům by pak měl povyrůst i jejich displej – v případě menšího stroje na zhruba 24”, v případě většího se pak spekuluje dokonce nad 32”, kterými oplývá i Apple Pro Display XDR.

14” a 16” MacBooky Pro

Velké změny má také Apple v plánu u svých MacBooků Pro. Ty se totiž mají kromě nasazení výkonnějších procesorů z jeho dílny dočkat i větší úpravy designu v čele s dalším zúžením rámečků kolem displeje, které by menšímu modelu nadělilo úhlopříčku 14” a většímu naopak menší celkové rozměry. Od strojů se rovněž očekává nasazení Touch Baru 2. generace s funkcí Always-on či snad i podpora 5G sítí. Co se týče jejich představení, dočkat bychom se jej měli zhruba v polovině příštího roku – tedy teoreticky na WWDC.

Mac Pro

Přestože Apple svůj nový Mac Pro představil teprve loni, pravdou je, že už pracuje na jeho nové verzi. Ta se má od té „Intelácké“ odlišovat především velikostí, jelikož se má díky nasazení energeticky úspornějšího a „chladnějšího“ procesoru zmenšit na zhruba polovinu velikosti původního modelu. To vše přitom při zachování stejné nebo dokonce vyšší výkonnosti stroje. Kdy přesně se jej dočkáme sice v tuto chvíli jasné není, předpokládá se však, že na konci příštího roku by se tak stát klidně mohlo.