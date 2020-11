V herním světě došlo k obrovské akvizici. Vydavatelství Take-Two koupilo studio Codemasters, které stojí například za sérií F1 nebo DiRT. Ačkoli vše byla původně jen spekulace, Take-Two obchod velmi brzy potvrdilo. Cena by se měla pohybovat okolo 994 milionů dolarů. Důvodem koupě je prý podobné zaměření na trhu, což by mohlo přispět k vzájemnému obohacení. Uvidíme, co s této koupě v budoucnu vzejde.