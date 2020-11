Need for Speed Hot Pursuit Remastered dostalo startovací trailer

Pokud se podíváte na záběry nového Need for Speed Hot Pursuit Remastered, možná vás napadne, že hra jako remaster zrovna nevypadá, což dali hráči tvůrcům pořádně najevo. EA ale vypustilo do světa startovací trailer, kterým se hráče přeci jen snaží nalákat. Need for Speed Hot Pursuit Remastered vychází 13. listopadu na PC, PS4, Xbox One a Nintendo Switch. Dáte titulu šanci?