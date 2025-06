Recenze FIXED Tag Card 2: Elegantní alternativa k AirTagu, kterou strčíte i do peněženky

Lokalizátory s Find My podporou se v posledních letech staly běžnou součástí každodenní výbavy a není se čemu divit. V době, kdy s sebou nosíme čím dál víc cenných věcí a čím dál častěji je někde zapomínáme, se malý čip propojený s telefonem stává nenápadným, ale neocenitelným pomocníkem. Apple s AirTagem nastavil laťku vysoko, ale rozhodně nezůstal jediný. Stále častěji se objevují i alternativy, které nabízí díky otevření jablečné lokalizační sítě Apple Najít takřka stejné funkce, ale v jiném formátu. A přesně do téhle kategorie spadá FIXED Tag Card 2, tedy chytrá lokalizační karta z dílny českého výrobce, která si říká o pozornost nejen svou praktičností, ale i tím, jak skvěle zapadne do Apple ekosystému.

Technické specifikace, zpracování a design

Sledovací přívěsky nejsou ve světě Applu žádnou novinkou. Ostatně, AirTagy se už stihly zabydlet v milionech domácností. Jenže co když chcete něco nenápadnějšího, ploššího, a ideálně i praktičtějšího do peněženky, cestovní tašky nebo třeba pouzdra pro notebook? Právě na to odpovídá český výrobce FIXED svým novým modelem Tag Card 2, tedy druhou generací lokalizační karty s podporou Apple Najít. A nutno říct, že se to FIXEDu povedlo.

Už na první pohled zaujme její provedení. Karta má totiž velikost běžné platební karty, ale co je zásadní, její tloušťka se snížila na pouhých 1,7 mm, což je o více než třetinu méně než u předchozí generace. To z ní dělá ideální doplněk do každé peněženky nebo prostoru, kam se běžný AirTag kvůli svému kulatému tvaru jednoduše nevejde. A díky menší tloušťce kartu ve své peněžence pocítíte méně než tomu bylo dřív. Výrobce navíc přidal i praktický otvor pro poutko, což zvyšuje univerzálnost použití. Tag Card díky němu můžete zavěsit i na řemínek, vnitřní kapsu kufru nebo na popruh batohu. Jasně, ne každý toto řešení využije, ale jak rád říkám, je lepší mít tuto možnost k dispozici a nevyužívat ji, než po ní prahnout, ale nemít možnost ji využít.

Tělo karty je lisované z jednoho kusu, což zvyšuje nejen odolnost, ale i estetiku. Design je minimalistický, nenápadný a na první pohled upřímně vůbec neprozrazuje, že se jedná o chytré zařízení. Díky certifikaci IP67 je karta odolná proti prachu i vodě a to až do hloubky jednoho metru po dobu 30 minut. Uvnitř se pak nachází 156mAh baterie, kterou lze bezdrátově dobíjet a to včetně podpory MagSafe. Výdrž na jedno nabití činí až 3 měsíce, přičemž o ní máte přehled díky LED indikaci přímo na těle zařízení. Jasně, AirTag vám na baterii vydrží běžet odhadem rok, ale zde máte zase možnost nabít kartu stejně jako iPhone a neřešit, že až v ní dojde baterie, bude třeba ji vyměnit za novou, což s sebou přináší další výdaj.

Testování

S Tag Card 2 jsem strávil posledních pár dní a upřímně musím říci, že přesně tohle zařízení mi v nabídce Applu chybí. Ne proto, že by AirTag nefungoval, ale protože ho do peněženky prostě nenacpete, stejně jako na spoustu dalších míst, kam se hodí daleko víc plochá karta nežli „knoflíkový“ AirTag.

Tag Card 2 jsem nasadil do několika scénářů – klasicky do peněženky, do batohu i na řemínek notebookového obalu – a ve všech případech fungovala naprosto spolehlivě.

Párování s aplikací Najít na iPhonu bylo otázkou několika vteřin. Stačí podržet párovací tlačítko, potvrdit na telefonu v Najít a během chvíle máte kartu přidanou do seznamu sledovaných zařízení. Poté už funguje stejně jako AirTag. Můžete si tedy zobrazit poslední známou polohu, přehrát zvukový signál (což se mimochodem hodí nejen při hledání, ale třeba i když máte batoh někde v rohu místnosti a nemůžete ho najít), nastavit notifikace při odpojení nebo zapnout režim ztráty.

O všech funkcích dostáváte upozornění napříč zařízeními přes iPhone, Apple Watch, iPad či Mac. A všechno běží v rámci Find My sítě – tedy anonymně, šifrovaně a bez jakýchkoli poplatků. Jediný „nedostatek“ je absence místního hledání skrz čip U1/U2, avšak ten si Apple drží jen pro své AirTagy, takže je otázkou, zda lze o této věci vůbec hovořit jako o nedostatku, když tuto vychytávku žádný lokalizátor 3. stran nenabízí.

Zvuková signalizace má sílu přes 60 dB, což je víc než dostatečná hlasitost na to, abyste díky ní dokázali kartu snáze najít. Oceňuju také rychlost, s jakou karta komunikuje. Reakce jsou bleskové a nedochází k prodlevám jako u některých levnějších Bluetooth přívěsků, které jsem měl možnost v minulosti testovat. Výborně funguje i funkce upozornění při opuštění sledovaného předmětu, kdy jakmile se od karty vzdálíte a zařízení zaznamená, že už není ve vašem dosahu, obratem vás iPhone upozorní. V reálu mi to zachránilo peněženku hned druhý den testování. Nechal jsem ji na sedadle spolujezdce, vystoupil a karta se připomněla dřív, než jsem stačil dojít ke vchodu. Jasně, bavíme se stále „jen“ o tom, jak skvěle dokáže karta využít potenciál aplikace, potažmo sítě Najít, ale je zkrátka super, že vše funguje tak, jak má.

Co se týče nabíjení, to bezdrátové, které karta podporuje, je další z praktických detailů, které dávají tomuto produktu výhodu oproti klasickému AirTagu. Ten je sice vybaven výměnnou baterií, ale jakmile se vybije, čeká vás výměna, zatímco u Tag Card jednoduše položíte zařízení na podložku a za pár hodin máte opět plno. A díky LED diodě víte, kdy je čas dobít. Nečeká vás tedy žádné nepříjemné překvapení, že lokalizátor mlčí, protože už dávno došla šťáva.

Pokud vás pak zajímá, v jakých verzích lze karta koupit, kromě mnou testované modré je k dispozici i černá. Vzhledem k váze pouhých 13 gramů a tenkému tělu si karty v peněžence prakticky nevšimnete. Navíc díky své nenápadnosti nepřitahuje pozornost, což je fajn, pokud ji chcete používat třeba jako pojistku v zavazadle nebo elektronice. Potenciální zloděj jí totiž s trochou štěstí nebude věnovat pozornost a vy tak budete mít k dispozici více času na případné sledování.

Resumé

FIXED Tag Card 2 je přesně ten typ zařízení, u kterého si po týdnu řeknete: „Proč to takhle neudělal Apple rovnou?“ Nabízí totiž všechno, co očekáváte od lokalizátoru v ekosystému iOS – tedy skvělou integraci do aplikace Najít, jednoduché ovládání, přesné notifikace, zvukovou odezvu a silnou síť Najít. Ale zároveň přidává něco navíc, čímž je bezesporu formát, který má smysl. Díky tenkému profilu a otvoru na poutko je mnohem univerzálnější než AirTag, a díky bezdrátovému nabíjení i o kus pohodlnější.

Ostatně, ne každému musí sednout formát klasického přívěsku a právě proto přichází ke slovu Tag Card. Ve své druhé generaci navíc FIXED vyladil všechny detaily, které šly zlepšit. Lepší odolnost, tenčí profil, lepší ovládání i praktičtější uchycení dělají z Tag Card 2 výborného společníka nejen na cestování, ale i do každodenního provozu.

Za cenu lehce pod 900 korun dostanete zařízení, které vám ušetří spoustu nervů, pokud máte tendenci zapomínat. Ať už jde o peněženku, batoh, notebook nebo zavazadlo, FIXED Tag Card 2 se postará, abyste vždy věděli, kde vaše věci jsou. A přesně o to tady jde.

FIXED Tag Card 2 lze zakoupit zde