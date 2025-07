Pixelmator Pro se dočkal pod Apple první velké aktualizace

Poté, co Apple relativně nedávno dokončil koupi oblíbené aplikace Pixelmator Pro, do ní nyní pumpuje první zajímavé novinky. A vzhledem k tomu, že se v současnosti točí softwarový svět kolem umělé inteligence, nejspíš nepřekvapí, že Apple sáhl právě po integraci Apple Intelligence funkcí. Nejnovější aktualizace této aplikace totiž přináší hned několik chytrých funkcí, které díky propojení s AI posouvají její možnosti o pořádný kus dál.

Zásadní novinkou je integrace funkce Image Playground, která uživatelům umožňuje generovat originální obrázky na základě fotografie, popisu nebo postav z knihovny Fotky. K dispozici je nově tlačítko „Add to Playground“, přes které lze jednoduše převést vrstvy nebo kresby do různých vizuálních stylů od animace přes ilustrace až po skicu. Vytvořené obrázky pak mohou být vloženy jako samostatné vrstvy do projektu. Skvěle to funguje i u šablon nebo mockupů, kde lze jednoduše nahradit výchozí obrázky těmi vytvořenými právě pomocí Image Playground.

Neméně zajímavou novinkou je zapojení tzv. Writing Tools, tedy chytrých nástrojů pro práci s textem. Ty zvládnou kontrolovat gramatiku, shrnout, přepsat nebo upravit tón jakéhokoliv textu, který do svého projektu vkládáte. Nechybí ani možnost „Compose with ChatGPT“, díky které lze vygenerovat nový text rovnou pomocí umělé inteligence. Stačí kliknout pravým tlačítkem na označený text a zvolit položku Writing Tools.

Kromě AI vylepšení přináší aktualizace i několik dalších praktických novinek – třeba podporu RAW souborů z fotoaparátu OM SYSTEM OM-1 Mark II, lepší kompatibilitu s VoiceOverem a také funkci Hover Text v bočním panelu nástrojů, která po najetí kurzorem zobrazí název nástroje ve větší velikosti. Pixelmator Pro tak zůstává jednou z nejlépe vybavených kreativních aplikací pro Mac a nově k tomu přidává i pořádnou porci umělé inteligence. Pokud patříte mezi uživatele, kteří chtějí z práce s grafikou nebo textem vytěžit maximum bez nutnosti složitých nástrojů, s touto verzí si přijdete na své. Bohužel, podle prvotních informací nejsou AI funkce v Pixelmatoru Pro v EU dostupné, jelikož se jedná o tytéž funkce, které zde Apple blokuje i v rámci OS.