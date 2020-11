Pro Display XDR půjde konečně připojit i k základním 13″ MacBookům Pro a Macům mini

Když Apple v loňském roce světu představil nový Pro Display XDR, kromě nadšení tímto krokem vyvolal i pozdvižení – zejména kvůli poměrně zvláštní kompatibilitě. Displej totiž bylo možné připojit s plnou podporou jen k hrstce zařízení, mezi kterými chyběly například i iMacy Pro, Macy mini či základní 13” MacBooky Pro a Air. Zatímco se však Airy letos na jaře díky drobnému procesorovému upgradu dočkaly, 13” MacBooky Pro na kompatibilitu s displejem stále čekaly. To se však nyní s příchodem strojů s procesory M1 mění.

Na včerejší Keynote se Apple nechal slyšet, že je k Macům s procesory M1 možné připojit až 6K rozlišení, který disponuje mimo jiné i Pro Display XDR. Ten se ostatně několikrát mihl i na samotné Keynote, díky čemuž bylo předem víceméně jasné, že ani s jeho připojením k novinkám nebude konečně problém. To záhy potvrdily i aktualizované technické specifikace displeje v sekci kompatibility, do kterých novinky s čipsety M1 přibyly – v případě základních 13” MacBooků Pro a Maců mini se tak tedy stalo vůbec poprvé.

Kompatibilitu Pro Display XDR i se základními 13” MacBooky Pro a Macy mini si může Apple dovolit zejména díky 3,5x výkonnějšímu CPU a 6x výkonnějšímu GPU, než kterými disponovaly dřívější základní verze s Intelem. Pokud by vás pak zajímalo strojové učení, to mělo podle Applu zrychlit až 15x, což je skoro až neuvěřitelné číslo. To vše přitom při výrazném prodloužení výdrže baterie strojů. Zkrátka a dobře, procesory M1 se skutečně povedly.