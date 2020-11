Nové Macy s procesory M1 nejsou kompatibilní s eGPU

Přemýšlíte nad pořízením nového Macu s procesorem M1 a máte zároveň doma nějakou eGPU, se kterou byly vaše předešlé Macy kompatibilní? Pak pro vás máme špatnou zprávu. Nové Macy se totiž kompatibility s eGPU v čele s BlackMagic, kterou Apple prodává i přes svůj Online Store, nedočkaly. To jinými slovy znamená, že se u nich budete muset spolehnout 100% na jejich grafický výkon.

Nekompatibilitou eGPU u nových Maců s M1 se Apple na včerejší Keynote (dle očekávání) nepochlubil a proto byla tato věc zjištěna až dnes v noci podrobným zkoumáním technických specifikací strojů. Potvrzení absence podpory eGPU následně potvrdil i Apple portálu TechCrunch, čímž zlikvidloval veškeré naděje týkající se toho, že mohl přidání podpory eGPU na svůj web jen opomenout či cokoliv podobného. Nicméně s ohledem na to, jaké grafické zlepšení u čipů M1 oproti Intelu Apple včera prezentoval se obecně očekává, že by neměla být nepodpora eGPU jakýmkoliv výraznějším krokem zpět. Do budoucna se nicméně nedá samozřejmě vyloučit, že Apple dorazí se speciálními eGPU nabízejícími čipu M1 plnou kompatibilitu. Vše v tomto směru ukáže však až čas.