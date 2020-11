Je to již několik měsíců nazpátek, co Apple představil své nové operační systémy. iOS a iPadOS 14, watchOS 7 i tvOS 14 už jsou oficiálně několik týdnů z dispozici pro veřejnost, zbývající macOS 11 Big Sur pak přichází se svou první veřejnou verzí již 12. listopadu. V rámci iOS a iPadOS 14 jsme se dočkali hned několika nových a skvělých funkcí – mezi jednu z nich se řadí také kompaktní zobrazení hovorů a Siri. Ani hovory, ani rozhraní Siri už se tedy v rámci iOS a iPadOS 14 nezobrazí přes celou obrazovku. Při použití Siri v nativním nastavení zůstává na pozadí zobrazená otevřená aplikace, což nemusí všem uživatelům vyhovovat. Jak nastavit, aby se aplikace na pozadí při použití Siri nezobrazovala? To si řekneme v tomto článku.

Jak na iPhone při použití Siri deaktivovat zobrazení aplikace na pozadí

Chcete-li na vašem iPhonu či iPadu nastavit, aby se při použití Siri na pozadí nezobrazovala aktuálně otevřená aplikace, tak se nejedná o nic složitého. Stačí, když budete postupovat následovně:

Prvně je nutné, abyste v rámci iOS či iPadOS 14 otevřeli nativní aplikaci Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak sjeďte o kus níže a vyhledejte kolonku Zpřístupnění.

a vyhledejte kolonku Poté, co Zpřístupnění lokalizujete, tak na tento řádek klepněte.

V rámci této sekce Nastavení sjeďte úplně dolů, kde rozklikněte možnost Siri.

kde rozklikněte možnost Nakonec už jen stačí, abyste přepínačem možnost Se Siri zobrazovat aplikace deaktivovali.

Tímto způsobem tedy docílíte toho, že se při aktivaci Siri v rámci iOS či iPadOS 14 nebude na pozadí zobrazovat spuštěná aplikace. Některým uživatelům bohužel kompaktní zobrazení Siri v nových systémech nevyhovuje. Bohužel ale neexistuje možnost, pomocí které byste mohli kompaktní zobrazení Siri, podobně jako u hovorů, deaktivovat. Respektive ano, ta možnost tady je, ale po tomto postupu už si budete schopni se Siri pouze psát. Pokud si tuto možnost chcete vyzkoušet, tak v Nastavení -> Zpřístupnění -> Siri aktivujte nahoře možnost Zadávání textu pro Siri.