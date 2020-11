Víme, kdy Apple vydá macOS 11 Big Sur pro veřejnost

Spekulace ohledně dnešního oznámení termínu vydání veřejné verze operačního systému macOS Big Sur se před malou chvílí ukázaly jako zcela správné. Apple totiž před malou chvílí na své Keynote světu termín vydání tohoto operačního systému oznámil. Stane se tak již 12. listopadu , což je termín, se kterým se též v minulých několika dnech kalkulovalo suverénně nejvíce ze všech možných.

Nový macOS Big Sur se dá bez jakýchkoliv okolků označit za jeden z nejvýraznějších kroků macOS kupředu za poslední roky. Apple se u něj totiž zaměřil na obrovské množství grafických úprav, díky čemuž nyní působí jeho operační systém o poznání modernějším dojmem a co víc – konečně se alespoň částečně sjednocený s jeho mobilními operačními systémy ve formě iOS a iPadOS. To jinými slovy znamená, že nechybí přepínače, posuvníky, spousty průhledných prvků či přepracované ikony, které jsou nově designovány jakožto čtverce se zaoblenými hranami, jako je tomu i u iPhonů. Jen u grafiky nicméně Apple nezůstal. Dalším zajímavým prvkem systému je například přidání funkce pro kontrolu kondice baterie stroje, díky které budou mít jablíčkáři okamžitě jasno o tom, zda je na tom jejich MacBook z hlediska baterie ještě dobře, nebo už by si zasloužil výměnu. Novinek je však samozřejmě daleko víc a o mnohých z nich se dočtete například v naší recenzi.