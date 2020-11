Recenze macOS 11 Big Sur: Jaký je jeden z nejzajímavějších nových OS Applu letoška?

Před pár měsíci jsme se dočkali představení nových jablečných operačních systémů. Konkrétně Apple v červnu na vývojářské konferenci WWDC20 představil iOS a iPadOS 14, watchOS 7, tvOS 14 a macOS 11 Big Sur. Zatímco první čtyři vyjmenované systémy už má veřejnost k dispozici, operační systém pro Macy je stále dostupný jen pro vývojáře a veřejné beta testery. Dobrou zprávou však je, že nedávno vyšla jeho Golden Master verze, což znamená, že je veřejné vydání tohoto systému za dveřmi – konkrétně nejspíš už v průběhu následujícího týdne. Oznámení termínu vydání totiž očekáváme na úterní Keynote. V redakci už několik měsíců macOS 11 Big Sur testujeme, pojďme si tedy společně říct, jaký vlastně je.

Po stránce designu je vše jinak

Hned po prvním spuštění macOS 11 Big Sur vás zaujme kompletně přepracovaný design, který se až nápadně podobá jablečnému systému pro iPady, tedy iPadOS. Design chystaného macOS Big Sur je mimo jiné o mnoho modernější a Apple se rozhodl ostré hrany vyměnit za zaoblené, což se samozřejmě ne každému musí líbit. Design je zcela subjektivní záležitost a zatímco mi osobně se macOS Big Sur líbí, tak od ostatních uživatelů už jsem slyšel, že nově systém vůbec nepůsobí profesionálně, a že se Apple snaží co nejvíce přiblížit právě iOS či iPadOS. Pravdou ale je, že se podle všeho o tohle kalifornský gigant doopravdy snaží. Pokud byste si vedle sebe postavili jablečné produkty a zapnuli na nich displej, tak zjistíte, že se do vzniklá řady macOS vlastní vůbec nehodí. To se však (naštěstí) s macOS Big Sur mění – rozhodně ale nemusíte mít strach z toho, že by někdy došlo k sloučení macOS a iPadOS. Kalifornský gigant totiž hned několikrát uvedl, že se nic takového nechystá.

Rozdíly mezi macOS Catalina a macOS Big Sur:

Nový Dock a ovládací centrum…

Kompletního designového přepracování se mimo jiné dočkal také Dock. Ten kromě kompletně přepracovaných ikon nativních aplikací přichází také s novým pozadím, které je opět o něco kulatější. Samotné ikony aplikací se pak z kompletně kruhových změnily na čtverce se zaoblenými hranami. Většina aplikací třetí strany samozřejmě na tyto změny nebyla připravena, a tak jsem prvních pár týdnů po představení macOS 11 Big Sur mohli hned na první pohled prostřednictvím ikony poznat, která aplikace patří mezi ty nativní, a která nikoliv. Změn jsme se poté dočkali také v pravé části horní lišty. Zde nově naleznete ikonu oznamovacího centra (dva přepínače pod sebou). Pokud na tuto ikonu klepnete, tak se vám zobrazí ovládací centrum, které je opět podobné tomu z iOS či iPadOS. Konkrétně zde najdete možnosti pro nastavení Wi-Fi, Bluetooth, AirDropu a popřípadě režimu Nerušit. Nechybí zde ani posuvníky pro jednoduché nastavení jasu a hlasitosti, úplně dole se pak nachází ovládání přehrávání. Díky ovládacího centra tedy můžete klidně z horní lišty odstranit veškeré ostatní ikony určené ke změně předvoleb – vše totiž přehledně najdete v ovládacím centru.

…společně s oznamovacím centrem a widgety

Změnami prošlo také oznamovací centrum, společně s kartou Dnes. V rámci macOS Big Sur už se nenachází přepínač mezi jednotlivými zmíněnými sekcemi – vše se nachází v jednom panelu. Pokud jej chcete otevřít, tak je nutné klepnout na datum, které se nachází v pravém horním rohu, což znamená, že ikona menu z macOS Catalina a starších je taktéž fuč. Po otevření oznamovacího centra už se v horní polovině můžete podívat na oznámení z aplikací, anebo z webových stránek, níže pak naleznete widgety, které se dočkaly přepracování stejně jako v iOS či iPadOS. Upravit si kromě rozmístění můžete i velikost těchto widgetů – konkrétně si můžete vybrat ze tří velikostí. Widgety mimo jiné reagují na světlý a tmavý režim a pokud se ptáte, zdali je možné jejich umístění na plochu, tak vás zklamu. Umisťování widgetů na plochu tedy zůstává exkluzivitou pro iOS.

Přepracované aplikace

Obrovských změn, a nikoliv jen těch designových, se dočkaly také nativní aplikace. Největší změny konkrétně proběhly v aplikacích Safari, Zprávy a Mapy, byť poslední zmíněnou aplikaci moc uživatelů zajisté na Macu nevyužije. Co se týče Safari, tak to se dočkalo kompletně přepracované domovské obrazovky. Na tě si kromě oblíbených stránek můžete nechat zobrazit například seznam četby, panely z iCloudu či zprávu o soukromí. Se zprávou o soukromí má poté co dočinění ikona štítu, která se nachází nalevo od adresního řádku. Safari se totiž v macOS Big Sur dočkalo obrovského vylepšení bezpečnosti a soukromí. Pokud na ikonu štítu klepnete, tak si můžete zobrazit, zdali webová stránka, na které se nacházíte, kontaktovala nějaké trackery – pokud ano, Safari ve sledování zamezí. Ve zprávě o soukromí na domovské obrazovce si pak můžete zobrazit, kolik trackerům za celý týden Safari zabránilo v sestavení vašeho profilu. Veškeré rozšíření pro Safari nyní najdete ve zvláštní kategorii v App Storu, dále se můžete těšit na přepracovaný design panelů. Přibyla také aplikace Překlady, avšak ta není k dispozici pro český jazyk, takže je zbytečné o ni nějak dále mluvit. Apple se u Safari chlubí, že je až o 50 % rychlejší než Google Chrome, a také úspornější.

Jak už jsem zmínil v odstavci výše, tak se změn dočkala také aplikace Zprávy. I tato aplikace se až náramně podobá verzi z iPadOS, v tomto případě je ale možné podobnost jednoduše vysvětlit. Apple se totiž rozhodl, že aplikaci Zprávy z macOS Catalina nebude dále vyvíjet. Sáhl tak po Projectu Catalyst, díky kterého mohou vývojáři jednoduše přenášet aplikace z iPadOS na macOS, a přechod aplikace Zprávy pomocí něj jednoduše provedl. To znamená, že se Zprávy podobají verzi z iPadOS jak po designové stránce, tak po té funkční. Využít můžete konečně možnosti pro jednoduché připnutí oblíbených konverzací, mimo to pak můžete tvořit rychlé odpovědi a v rámci skupinových konverzací pak zmiňovat konkrétní uživatele, díky čemuž zůstane v konverzaci pořádek. Změn se pak dočkalo také nastavení skupiny – konečně existuje možnost pro jednoduchou změnu fotografie a názvu. Nechybí pak možnost pro posílání samolepek Memoji a vyhledávání v konverzacích. Safari společně se Zprávami patří mezi nejvíce pozměněné aplikace v macOS Big Sur a za sebe mohu říci, že jsou změny naprosto perfektní – rychle se na ně zvyká.

Další užitečné změny

Určitých změn se poté dočkaly také Mapy, každopádně většinu těchto změn v tuzemsku nevyužijeme, takže se nejedná o nic důležitého. Kromě přepracování aplikací došlo také k dalším, již méně výrazným, avšak i přesto velmi důležitým změnám. Do aplikace Fotky přibyly editační nástroje pro jednoduché vylepšení vašich fotografií. Mimo jiné už jsme vás na našem magazínu informovali o automatickém přepínání zařízení při používání AirPodů – pokud tedy posloucháte hudbu na Macu a někdo vám zavolá na iPhone, tak se AirPody automaticky připojí k telefonu a po skončení hovoru opět zpět na Mac. Zmínit dále můžeme přepracované zvuky, které se k designové stránce macOS Big Sur hodí o mnoho více. Rychlejší je také provádění aktualizací, což bylo znát při instalaci každé nové beta verze. Po vzoru iOS jsme se dočkali také Optimalizovaného nabíjení baterie, pomocí kterého dochází ke snížení opotřebení baterie a k prodloužení její životnosti.

Zdroj: Apple

Resumé

Někteří z vás se dost možná ptají na to, zdali mají na macOS Big Sur vůbec aktualizovat. Odpověď na tuto otázku je jednoduchá – rozhodně ano. Je naprosto jasné, že si na nový design budete muset zvyknout, každopádně čím dříve to budete mít za sebou, tím lépe pro vás. Jádro systému macOS Big Sur je stále stejné a můžete mi rozhodně věřit když řeknu, že jsme se dočkali především zkrášlení systémů a pár nových funkcí, které už většina z vás zná z iOS či iPadOS. Po výkonnostní stránce jsem s macOS Big Sur neměl ani jediný problém – systém od své první verze, až na pár opravených chybek, běží naprosto parádně a bez jakýchkoliv pochybností. Po stránce stability si taktéž nemohu stěžovat – v prvních beta verzích sice sem tam nějaká aplikace tzv. spadla, ale postupem času se Applu podařilo systém naprosto perfektně vyladit, za což si rozhodně zaslouží pochvalu – vždyť sami víme, jaké byly první týdny s macOS Catalina. Fiasko z minulého roku se tedy neopakuje a já mohu macOS Big Sur jedině doporučit.