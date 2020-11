Disney+ pravděpodobně dorazí do Česka a na Slovensko již velmi brzy

Zřejmě se brzy u nás rozhoří bitva mezi uživateli videostreamovacích služeb. Tyto služby se stávají i u nás nesmírně populární. Stalo se tak výrazně například na jaře v době tvrdého lockdownu, kdy jsme byli v podstatě odkázáni jen na naše domácnosti. Ke slovu se tak převážně dostával Netflix, který u nás stále přidává značné množství i českého obsahu. Služba to s námi myslí skutečně vážně, neboť brzy nabídne v obchodech jako Billa, JRC nebo trafikách Geco předplacené karty v hodnotě 400, 1000 a 4000 korun. Jak se ale zdá, vyroste Netflixu brzy velmi tvrdá konkurence.

Opomeňme videostreamovací službu od Applu, jelikož její Apple TV+ prozatím nabízí vskutku mizerný obsah. Útěchou tak může být fakt, že k novému zařízení dostanete rok zdarma. Řeč je ale o někom jiném. Na YouTube vznikl kanál „Disney Plus Slovensko„, který zveřejnil trailer na Disney+. Trailer se slovenskými titulky nabízí pohled na shoty z oblíbených pořadů. Vidět tak můžeme například Simpsonovi, Piráty z Karibiku, Lvího krále, Mulan, The Mandalorian, Toy Story, Iron Mana, Úžasňákovi a další. Více informací není, jelikož na konci videa je napsáno jen „již brzy“ s tím, že Disney+ bude zahrnovat pořady od Disney, Pixaru, Marvelu, Star Wars a National Geographic. Jelikož mají trailer naši slovenští sousedé, zřejmě se brzy dočkáme i my. Láká vás Disney+?