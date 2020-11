Applu uniky první výkonnostní testy Maců s procesory Apple Silicon

První Macy s procesory Apple Silicon by si sice měly svou premiéru odbýt už zítra, zatím o nich však stále víme pramálo. To se však nyní díky portálu CPU Monkey mění, jelikož se na něm objevily první výkonnostní testy dle všeho zachycující právě výkon některého z chystaných Maců. Ten z nich vychází na první pohled skutečně dobře a to i přestože se jedná zřejmě o některou ze základních konfigurací. Testovaný stroj je totiž osazen “jen” 8 GM RAM.

Čipset, který se v testech prováděných přes Geekbench objevil, nese označení Apple A14X Bionic a vychází z procesoru použitého v iPhonech 12 či iPadu Air 4. Jedná se tedy o 5nm čipset s osmi jádry, který si nadesignoval samotný Apple. Co se týče samotných jader procesoru, čtyři jsou u něj vysoce výkonná a čtyři pak úsporná – tedy určená primárně na jednodušší operace. Pokud by vás pak zajímal takt procesoru, ten je 1,8 GHz s Turbo Boostem 3,1 GHz. Písmeno X v názvu pak naznačuje, že se u tohoto procesoru Apple zaměřil primárně na grafický výkon, který je vyšší než u klasické verze A14. A jak si tedy z hlediska výkonu tento procesor vede? Naprosto skvěle. V testu byl porovnáván konkrétně z procesorem Apple A12Z, který tepe v iPadech Pro 2020, ale i testovacím Macu mini, který mají v současnosti k dispozici někteří vývojáři. Zatímco tento procesor získává na jedno jádro v Geekbench 5 “jen” 1118 bodů, Apple A14X Bionic získal 1634 bodů – tedy o 32 % více. Co se pak týče testu na více jader, zatímco A12Z získal 4657 bodů, A14X si připsal 7220 bodů, což je dokonce více než v Geekbench zvládá vrcholný 16” MacBook Pro. Jeho skóre na více jader je totiž “jen” 6870 bodů.

Skvělých výsledků dosáhl čipset A14X Bionic i v testu grafického výkonu. Zatímco A12Z v něm totiž získal “jen” 1106 bodů, novinka si připsala 1485 bodů – tedy o 26 % více. Nutno přitom podotknout, že už grafický výkon A12Z je naprosto skvělý a jeho posunutí na ještě vyšší úroveň by tak bylo ze strany Applu skutečně husarským kouskem. Vše se nicméně oficiálně dozvíme už zítra.