Xbox Series X vs. PlayStation 5: Která herní konzole je pro jablíčkáře lepší?

Pokud patříte mezi náruživé hráče, tak se můžete vydat hned několika cestami, tedy co se výběru správné herní mašiny týče. Buď se můžete pustit do složení vlastního počítače, anebo sáhnete po herní konzoli. Zatímco na počítači můžete kromě hraní také pracovat a provádět další úkony, tak konzole je doopravdy určena prakticky jen pro hraní, od čehož se odvíjí také finální cena. Momentálně jsou na obzoru dvě nové konzole, a to PlayStation 5 od Sony a Xbox Series X od Microsoftu. Pokud chcete zjistit, která herní konzole je z pohledu jablíčkáře lepší, tak by se vám mohl hodit tento článek. Vrhněme se přímo na věc.

Xbox Series X

Abychom hned na začátek u Xboxu uvedli věci na pravou míru, tak Microsoft vydává celkově dvě konzole. Konkrétně se jedná právě o Xbox Series X, kromě něj pak ještě o Xbox Series 6. První zmíněnou konzoli můžeme považovat za vlajkovou loď – hrát na ni můžete až v 8K s aktivním HDR, nabízí však také 2160p při obnovovací frekvenci 120 Hz. Xbox Series S pak podporuje rozlišení „pouze“ 1440p při 120 Hz a jedná se čistě o digitální konzoli, která oproti Series X nenabízí diskovou mechaniku.

Fotogalerie xbox series x 1 xbox series x 5 xbox series x 4 xbox series x 3 Vstoupit do galerie

Aplikace Xbox

Microsoft v rámci jablečného App Storu pro iOS a iPadOS nabízí speciální aplikaci, pomocí které můžete váš Xbox svým způsobem spravovat. Díky tomu si můžete hry například prohlédnout večer v posteli a nechat je přes noc Xboxu stahovat, což se rozhodně hodí. Kromě toho v aplikaci Xbox můžete vytvářet různé skupinové chatovací místnosti a zároveň vám pomůže s prvotním nastavením vaší nové konzole. Pokud tento krok provedete a váš Xbox s iPhonem či iPadem propojíte, tak si později v aplikaci můžete prohlédnout vámi pořízená videa či obrázky z her. Skvělou funkcí je poté Remote Play – díky ní si můžete na váš iPhone či iPad nechat zrcadlit jakoukoliv hru. To znamená, že poté stačí připojit ovladač Xbox a můžete hrát přímo na vašem jablečném telefonu či tabletu. PlayStation mnoho těchto možností nepodporuje, což je rozhodně škoda.

Xbox Game Pass

Kromě výše zmíněné všeobecné aplikace je k dispozici ještě další aplikace, která nese název Xbox Game Pass. V rámci této aplikace si můžete jednoduše prohlédnout a popřípadě stahovat hry, které se vám zamlouvají. Pravdou je, že podobnou funkci nabízí i výše uvedená aplikace, každopádně Xbox Game Pass je určen pouze pro prohlížení dostupného obsahu. Pro ty méně znalé, Xbox Game Pass není pouze aplikace, ale také název pro měsíční předplatné, díky kterému dostanete přístup k nespočtu různých starších her pro Xbox, a také k dalším exkluzivním kouskům. V aplikaci Xbox Game Pass se nachází také hry, které jsou k dispozici jen pro iOS, a teoreticky bychom se v budoucnu mohli dočkat možnosti pro jednoduché stahování či streamování her přímo do jablečných zařízení. Apple však tuto možnost značně komplikuje, jelikož vývojářům nepovoluje, aby mohli v rámci jedné aplikace nabízet knihovnu s libovolnými hrami.

Phil Spencer, výkonný viceprezident Xboxu, si je však jistý, že se jednoho dne hry z Xboxu přímo na iPhonu objeví. Apple totiž v poslední aktualizaci pravidel pro App Store svým způsobem „polevil“. Nově už totiž vývojářům umožňuje ve svých aplikacích nabízet knihovnu s některými hrami, každopádně je nutné, aby taková hra byla jednak k dispozici klasicky v App Storu, a jednak musí fungovat jakožto katalog bez možnosti přímého spuštění her. Hry v rámci aplikace Xbox Game Pass tedy budou k dispozici ke stažení naprosto zdarma, prozatím ale není jisté, kdy se takové funkce dočkáme.

Xbox Family Settings

Existuje hned několik herních žánrů, ze kterých si můžeme vybrat. Některé žánry a hry však mohou být svým způsobem nevhodné pro děti či mladší generaci. Pokud jakožto rodič chcete určit, k jakým hrám bude mít vaše dítě přístup, tak se vám bude hodit třetí aplikace od Xboxu, která se nazývá Xbox Family Settings. Díky této aplikaci tedy může rodič kompletně spravovat Xbox svého potomka, což se v dnešní době rozhodně hodí. Svým způsobem je zmíněná aplikace velmi podobná funkci Čas u obrazovky, která je k dispozici v jablečných zařízeních. Rodiče mohou konkrétně sledovat aktivitu dítěte, popřípadě mohou nastavit, jak dlouho bude moci hrát. Nechybí ani možnost pro nastavení toho, s kým budou moci děti komunikovat.

Podpora ovladače Xbox

Herní ovladač k Xboxu nemusíte využívat pouze pro hraní na této konzoli. Již v iOS 13 jsme se totiž dočkali podpory tohoto ovladače i na iPhone, což se hodí například při cestování. Dříve jste v iOS mohli využít pouze ovladače s podporou Bluetooth – starší ovladače Xbox vyžadovaly speciální postup připojení, který iPhone prostě a jednoduše neuměl. Dobrou zprávou je, že ovladač k Xbox Series X disponuje Bluetooth, takže jej kromě Xboxu bude možné bez sebemenších problémů připojit i k iOS či iPadOS zařízení. Podle všeho ale bude Apple muset vydat aktualizaci, která stoprocentní kompatibilitu zajistí. V iOS 14 pak přibyla podpora ovladače Adaptive Controller, což je ovladač určený pro plnění potřeb hráčů s omezenou mobilitou.

PlayStation 5

Stejně jako Microsoft, tak i Sony vydává dvě různé verze svého PlayStationu 5. Pravdou ale je, že se tyto dvě verze konzole od Sony z hlediska výkonu a možností neliší. Jde pouze o to, že první verze nabízí diskovou mechaniku pro zpětnou kompatibilitu s tituly z PlayStation 4, druhá verze je poté pouze digitální a nenabízí tedy možnost pro vložení disku. Mimo jiné je tato Digital Edition verze o něco tenčí, a to právě díky absence mechaniky. Obě dvě verze PlayStation 5 jsou schopné hraní ve 4K při 120 Hz, maximální rozlišení je pak 8K.

Aplikace PlayStation

Sony nabízí pro jablíčkáře v rámci App Storu pro iOS aplikaci PlayStation. Nutné však podotknout, že v rámci této aplikace chybí oproti Xboxu hned několik různých funkcí. Konkrétně můžete aplikaci PlayStation využít pouze pro chatování a mluvení se skupinami či jednotlivci, tady ale celá funkčnost končí. Snímky obrazovky či pořízená videa z hraní v aplikaci bohužel nenajdete. Mimo to si ale můžete zobrazit vaše trofeje a knihovnu her, které zrovna hrajete. Nechybí ani informace o tom, který z vašich kamarádů je zrovna online a jakou hraje hru, zobrazit si můžete také jeho trofeje.

V poslední aktualizace jsme se dočkali integrace PlayStation Store, což je možnost, po které hráči dlouho volali. Jednoduše si tak můžete na vašem iPhonu procházet herní obchod. Zobrazit si můžete také profily jednotlivých her, které můžete jednoduše zakoupit a popřípadě také okamžitě stáhnout. Aplikaci pak můžete použít také pro spuštění samotného PlayStationu či nějaké hry, vzdáleně pak můžete spravovat také úložiště vaší konzole od Sony.

PS Remote Play

Narozdíl od Xboxu má PlayStation v rámci App Storu vlastní aplikaci, kterou můžete využít pro hraní her v iOS. Tato aplikace se nazývá PS Remote Play a má jediný účel – zprostředkovat hraní na vašem iPhonu, musíte být ale samozřejmě připojeni ke stejné síti. Po spuštění hry na iPhonu se vám na displeji objeví tlačítka pro ovládání, takže můžete hrát i bez ovladače, což ale samozřejmě není tak příjemné. PlayStation 5 bude schopen streamovat hry až v rozlišení 1080p s podporou HDR, samozřejmě ale záleží na rychlosti připojení k internetu.

Podpora ovladače Dualshock

Herní ovladač Dualshock 4, který je určený pro PlayStation 4, je kompatibilní s iOS 13 a novějším. Sony se prozatím nijak nezmínilo o tom, zdali bude iPhone podporovat i ovladač Dualsense, který je určený pro PlayStation 5 – více informací bychom se však měli dočkat již brzy. Při streamování obsahu z PlayStationu na iPhone se doporučuje využít právě ovladače Dualshock 4, abyste měli požitek z hraní co možná nejlepší.

Zdroj: Sony

Aplikace Apple TV

V současné době nenabízí ani Xbox, ani PlayStation aplikaci Apple TV. Dobrou zprávou ale je, že aplikace Apple TV bude předinstalovaná na chystané generaci obou konzolí. Jakmile se na nejnovějších konzolích od Microsoftu a Sony aplikace Apple TV objeví, tak bude k dispozici také na starších generacích. Konkrétně jsme se od Microsoftu dozvěděli, že aplikace Apple TV bude pro Xbox Series X, Series S a One k dispozici již tento měsíc, tedy v listopadu. V rámci aplikace Apple TV najdete veškerý obsah, který jste si zakoupili, samozřejmě nebude chybět ani obsah z Apple TV+ a vše ostatní. Aplikace bude jak na Xboxu, tak na PlayStationu prakticky totožná a nabídne stejné funkce.

Xbox Series X nebo PlayStation 5?

Určitě se tedy ptáte na to, která z chystaných konzolí je pro jablečného uživatele vlastně lepší. Již po dobu několika let je známé, že se společnost Sony nerada „kamarádí“ s ostatními společnostmi. Konzole PlayStation jsou svým způsobem uzavřeny a chráněny, dokonce existují i exkluzivní hry pro PlayStation, které si nezahrajete ani na počítači, ani na Xboxu. Svým způsobem můžeme Sony a PlayStation přirovnat k Applu a iPhonu. Aplikace PlayStation pro iOS není vůbec špatná, ale bohužel postrádá hned několik funkcí, které naopak aplikace od Xboxu nabízí.

Zdroj: Twitter

Aplikace od Xboxu poté nabízí například možnost pro prohlédnutí zaznamenaného obsahu ze hry a rodiče zajisté využijí také Family Settings, tedy nastavení, pomocí kterých můžete spravovat Xbox svých dětí. Mimo jiné můžete Xbox Game Pass využít také na Windows 10 – v macOS sice nikoliv, i přesto se ale jedná o skvělý „bonus“. Ať už se tedy jakožto jablíčkář rozhodnete pro jakoukoliv z těchto dvou konzolí, tak neprohloupíte. Aplikace těchto konzolí nabízí nespočet různých funkcí, od správy konzole, před vzdálené hraní, až po sociální funkce. Co se funkcí týče, tak je na tom pro jablíčkáře lehce lépe právě Xbox od Microsoftu. Xbox Series X a Series S bude k dispozici již 10. listopadu, a to za 13 499 korun, respektive 7 999 korun. PlayStation 5 pak bude k dispozici od 12. listopadu, a to za 13 490 korun, digitální edice této konzole vás pak vyjde na 10 790 korun.