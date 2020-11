Novinky pro AirPods z iOS 14: 5 nových funkcí, které by se vám mohly hodit

Před pár týdny jsme se dočkali vydání zbrusu nového operačního systému iOS 14. Od tohoto okamžiku jsme vám na našem magazínu přinesli mnoho článků s tipy a triky které vám pomohou nový systém využít na maximum. V následujících odstavcích se společně podíváme na další z nich – konkrétně na to, jakým způsobem příchod iOS 14 ovlivnil sluchátka AirPods, tedy jaké jsou jejich nové funkce.

Přizpůsobení pro sluchátka

Každý jeden z nás je svým způsobem jedinečný – jen těžko byste hledali člověka, který vypadá stejně (mimo dvojčata), anebo který například slyší stejně. Je naprosto běžné, že člověk na jedno ucho slyší lépe, než na to druhé, tak stejně má každý z nás radši jinou hudbu. S příchodem iOS 14 si může každý uživatel AirPods zvuk těchto sluchátek kompletně přizpůsobit. V rámci přizpůsobení pro sluchátka si můžete nastavit například zesílení tichých zvuků, popřípadě můžete provést kompletní doladění. Pokud si zvuk AirPods chcete přizpůsobit, tak stačí přejít do Nastavení -> Zpřístupnění -> Audiovizuální pomůcky -> Přizpůsobení pro sluchátka. Zde stačí funkci pomocí přepínače aktivovat. Zde pak klepněte na Vlastní nastavení zvuku a proveďte požadované úpravy, stejně tak i níže.

Automatické přepínání

AirPody si většina z nás pochvaluje především kvůli jednoduchosti. Díky speciálnímu čipu H1, kterým AirPody disponují, je přepojování mezi zařízeními opravdu velmi rychlé. Každopádně, když jste se chtěli v rámci staršího operačního systému iOS 13 přepojit na jiné zařízení, tak bylo nutné, abyste provedli ruční přepojení, anebo bylo nutné AirPody vrátit do pouzdra, poté přejít na chtěné zařízení a AirPody znovu vytáhnout, čímž se automaticky připojily. S příchodem iOS 14 však přichází funkce Automatické přepínání, díky které, jak už název napovídá, dochází k automatickému přepínání sluchátek mezi zařízeními. To znamená, že pokud například pracujete na Macu a někdo vám zavolá na iPhone, tak se AirPods na jablečný telefon automaticky připojí, po ukončení hovoru se pak vrátí zpět na původní zařízení. Pro (de)aktivaci této funkce přejděte do Nastavení -> Bluetooth, kde klepněte na ikonu i v kroužku u vašich AirPodů. Zde pak rozklikněte možnost Připojit k tomuto iPhonu a zaškrtněte Automaticky.

Sdílení zvuků pro Apple TV

Patříte mezi vlastníky fyzické Apple TV a zároveň používáte AirPody? I v tomto případě mám pro vás skvělou zprávu. Apple totiž s poslední aktualizací iOS 14, potažmo tvOS 14, přišel s novou funkcí, díky které můžete k Apple TV připojit dva páry sluchátek AirPods zároveň. To se hodí především tehdy, pokud chcete s vaší milovanou polovičkou sledovat televizi, ale jednak nechcete mít zapnuté reproduktory, a jednak nechcete sdílet jeden pár sluchátek. Chcete-li k vaší Apple TV připojit dvoje sluchátka AirPods, tak stačí spustit přehrávání nějakého pořadu, a poté otevřít klasické menu pro nastavení pořadu. Zde poté rozklikněte kolonku pro nastavení zvuku a klepněte na možnost sdílení zvuků, kde už si nastavte vše, co potřebujete.

Zdroj: Apple

Automatizace s AirPods

Jak jistě víte, tak jsme se v již s příchodem iOS 13 dočkali příchodu aplikace Zkratky. V rámci této aplikace si můžete jednoduše pomocí bloků „naprogramovat“ určité funkce. Pravdou je, že u konkurence jsou Zkratky k dispozici už delší dobu, a že Apple v tomto případě lehce zaspal – naštěstí jsme se ale dočkali. V nové verzi iOS 14 pak byly do aplikace Zkratky přidány také Automatizace, s pomocí kterých si můžete nastavit určité akce, které se provedou v určité situaci. Tyto automatizace se týkají také AirPods – můžete si totiž nastavit, aby se po připojení AirPodů vykonala nějaká akce. Automatizace si můžete nastavit v rámci aplikace Zkratky, kde dole klepněte na Automatizace, a poté na Vytvořit osobní automatizaci. Jednoduše si tak můžete nastavit, aby se po připojení AirPods automaticky zvýšil zvuk, spustila aplikace, aktivoval režim Nerušit a mnoho dalšího.

Prostorové audio

Když Apple představil novou generaci AirPods, tak se mnoho jedinců smálo designu těchto sluchátek. Pravdou ale je, že taková situace rozhodně nenastala poprvé. Pokaždé, když přišel Apple s nějakou kontroverzní funkcí, vlastností či produktem, tak ve finále došlo k okopírování od ostatních společností. AirPody se tak postupně staly nejoblíbenějšími sluchátky na planetě, po jejich boku pak najdete Apple Watch. Po úspěšné první generaci Apple přišel s generací druhou, a také s vrcholnými špuntovými AirPods Pro. Pokud vás vrcholná sluchátka AirPods pro zaujala a rozhodli jste se pro jejich koupi, tak vás určitě ohromil jejich zvuk. S příchodem iOS 14 však došlo k dalšímu vylepšení zvuku u těchto sluchátek – konkrétně bylo přidané Prostorové audio. Jednou z nejchytřejších součástí je schopnost přizpůsobit se pohybům hlavy nositele – této funkce se podařilo dosáhnout díky akcelerometrům a gyroskopům ve sluchátkách. Výsledkem je pocit, že jednotlivé zvuky přicházejí z konkrétních fixních míst, a nikoliv ze sluchátek jako takových.