Nejlepší vánoční dárky pro majitele iPadu

Vánoce se nezadržitelně blíží a spolu s nimi i obvyklé dilema, co pořídit svým blízkým pod stromeček. V dnešním článku se zaměříme na tipy na dárky pro majitele iPadů. Tablety od Applu se těší čím dál větší oblibě, rozrůstá se příslušná uživatelská základna a tím pádem naštěstí také nabídka nejrůznějších doplňků a užitečného příslušenství. Pokud tedy nevíte, co majiteli iPadu pořídit pod stromeček – nebo co byste si mohli přát vy sami – nechte se inspirovat.

Do 1000 korun

Stylus pro iPad

Rozhodli jste se, že sobě nebo někomu milému pořídíte k vánocům jeden z nových iPadů? Nebo už kolem sebe někoho s iPadem máte, a jen mu chcete udělat radost? Zajímavou volbou pro všechny kreativně zaměřené uživatele je dotykové pero. Originální Apple Pencil jsou stále relativně drahým příslušenstvím, existuje však celá řada levnějších variant, které sice nenabídnou některé funkce originálu, ke svému účelu však poslouží více než dobře a poměr cena/výkon u nich hraje prim. Příkladem takovéhoto příslušenství je dotykové pero/stylus ESR, které je možné sehnat za necelých tisíc korun

Tvrzené sklo

iPady jsou drahá a relativně choulostivá zařízení bez ohledu na to, jestli jde o nejlevnější iPad nebo nejdražší iPad Pro. Jejich ochrana by se tak neměla brát na lehkou váhu, zejména co se týče displeje. Jeho oprava je totiž často velice nákladná, ochranné sklo doslova za pár stovek tak dokáže ušetřit spoustu peněz a starostí. Jako například tento model od Spigenu pro 11″ iPad Pro. Za necelých šest stovek nabídne solidní ochranu, špičkové provedení a dodá vám jistotu další ochranné vrstvy na displeji. A za to těch pár stovek stojí.

Čtečka paměťových karet

Pokud rádi fotíte, zcela jistě už jste vyzkoušeli nespočet editorů, jejichž prostřednictvím se na iPadu dají upravovat fotografie. Ať už jde o různé zdarma nabízené editory, nebo (polo)profesionální programy jako je například Lightroom nebo Photoshop od Adobe. Ne všechny zrcadlovky a bezzrcadlovky zvládají bezdrátový přenos dat, každému aktivnějšímu fotografovi se tak rozhodně bude hodit relativně levná čtečka na SD karty, jako je například tato originální od Applu. Její provedení s konektorem Lightning stojí necelých 900 korun, za USB-C variantu si dvě stovky připlatíte.

Do 2000 korun

Napájecí adaptér

Každého aktivního uživatele potěší skvělá výdrž baterie iPadů. V praxi to znamená, že svůj iPad můžete používat velice dlouho a to jak pro práci, tak pro zábavu. Když už však dojde k tomu, že se vám váš nový iPad vybije, jeho nabití by mělo být co nejrychlejší, ať se můžete znovu vrátit do práce (nebo si opět pustit Netflix). S rychlým nabíjením vám pomůže originální USB-C nabíjecí adaptér se silou 30 W, která je výrazně rychlejší než některé přibalované modely, které najdete v krabici.

Odolný kryt

Ochranu obrazovky již máme za sebou, nyní je na řadě zbytek iPadu, který je třeba také důkladně opečovávat. Pokud chcete svému (novému) iPadu dopřát co nejlepší ochranu, toto super-odolné pouzdro od Spigenu vám ji zajistí. Nabízí jak zvýšené hrany pro ochranu obrazovky, tak speciální pouzdro na uložení Apple Pencil. Samozřejmostí je stojánek, který se skládá ze svrchní ochranné části obalu. Stejně jako v případě ochranného skla na displej, i zde je lepší (a rozhodně levnější) případnému poškození předcházet, než ho řešit.

Do 3000 korun

Univerzální USB-C hub

Pokud potřebujete rozšířit konektivitu svého iPadu o něco více, než jen o čtečku paměťových karet, přichází na řadu komplexnější redukce či dokonce plné dokovací stanice. V tomto případě si musí každý vybrat dle svých konkrétních požadavků, například tato univerzální dokovací stanice rozšíří porty iPadu o trojici USB 3.1 portů, plnohodnotné HDMI, průchozí USB-C a ethernet konektor. Takováto redukce dokonale doplní i některý z novějších MacBooků, které jsou omezeny jen na USB-C/Thunderbolt 3 konektory.

Apple Pencil 1. generace

Apple Pencil 1. generace se už pár let prodávají a mají za sebou už i nástupce, to však neznamená, že je první generace nezajímavá. Oproti novějšímu modelu je podstatně levnější a oproti němu nabídne podporu i u některých starších iPadů. Pokud chcete funkcionalitu Apple Pencil na svém kompatibilním iPadu vyzkoušet a zároveň si nechcete zbytečně připlácet za aktuální generaci, původní Apple Pencil je skvělou volbou.

Powerbanka

Skvělou volbou pro každého, který je s iPadem často na cestách, je powerbanka, která vašemu iPadu dokáže dodat štávu i mimo dosah zásuvky. Powerbank je na trhu nepřeberné množství, solidní volbou je například tento model Xtorm s kapacitou 15 000 mAh a Lightning konektorem. Pokud vám bude připadat kapacita nízká, existují modely jak s vyšší kapacitou, tak s konektorem USB-C pro novější iPady, které už Lightning nemají.

Nad 3000 korun

Apple Pencil 2. generace

Fotogalerie Apple pencil 2. generation Apple pencil hrot Apple Pencil text factory iPad apple pencil +3 Fotek Apple pencil ipad pro Apple Pencil 2. generace Vstoupit do galerie

Pokud to s grafikou na svém iPadu (Pro) myslíte skutečně vážně, Apple Pencil 2. generace je jasnou volbou. Oproti první generaci nabídne lepší ergonomii, pohodlnější způsob nabíjení i vylepšený hardware uvnitř a podporu dotykových gest. Zkrátka pokud potřebujete, ať už amatérsky nebo profesionálně čmárat po obrazovce iPadu, nic lepšího než Apple Pencil 2. generace nenajdete.

Magic Keyboard pro iPady

Pokud to s produktivitou na iPadu myslíte skutečně vážně a svůj iPad Pro vnímáte nejen jako zařízení na konzumaci internetového obsahu, ale také na nějakou náročnější produkční činnost, letos představené Magic Keyboards pro iPady Pro, tedy obal kombinující klávesnici je skvělou volbou. Kromě ochranné funkce obal zároveň poslouží jako ergonomický stojan a velice povedená klávesnice v jednom. Bonusem navíc je další USB-C konektor, který se dá využít mnoha různými způsoby. Pokud existuje nějaké ultimátní příslušenství pro iPady Pro, Magic Keyboard tuto definici určitě splňuje.