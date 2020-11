Nejlepší vánoční dárky pro majitele MacBooku

Začal nám listopad a to znamená jediné – Vánoce se nezadržitelně blíží. Ačkoliv nás letos sužuje globální pandemie onemocnění COVID-19, kvůli čemuž se uzavřela řada obchodů, tak stále máme příležitost se připravit za pomocí internetu. Co když jste ale ještě nezačali s výběrem či nákupem těchto vánočních dárků? Přesně z tohoto důvodu vám přinášíme detailní přehled těch nejlepších dárků, kterými jistojistě potěšíte nejednoho majitele MacBooku. Jednotlivé dárky si rozdělíme do tří kategorií podle jejich ceny.

Do 1 000 korun

WHOOSH! Screen Shite On the Go – Pro displej bez otisků, bakterií a virů

Jablečné laptopy jsou ve světě populární hned z několika důvodů. Jedná se bezesporu o kvalitní a výkonná zařízení, na které se samotní uživatelé mohou kdykoliv spolehnout. Opomenout ale nesmíme ani prvotřídní design, perfektní zpracování a kvalitní displej. A přeci by byla škoda, kdyby takovýto nádherný kousek „zdobil“ špinavý a umatlaný displej. S tímto problémem si naštěstí dokáže spolehlivě poradit čistič obrazovek WHOOSH! Screen Shite On the Go. Tento čistič mimo otisků prstů a podobně odstraní i viry a bakterie, což se především v současné situaci náramně hodí.

Neoprenové pouzdro Artwizz – Bezpečnost a komfort v jednom

Kvalitní pouzdro je zkrátka základ, a to nejen u jablečných telefonů. Jestliže svůj MacBook často přenášíte, například z domu do kanceláře a podobně, tak byste rozhodně neměli nechávat nic náhodě a vybavit se kvalitním pouzdrem. Proto jsme vybrali perfektní neoprenový kousek od společnosti Artwizz, do kterého můžete bez problému schovat 13″ MacBook Air nebo Pro. Tohle pouzdro se navíc pyšní skvělou šedou barvou a dokáže vám zajistit bezpečí proti různým škrábancům, nečistotám a podobně.

Lea NTBSTND

Majitele MacBooku můžete parádně potěšit kvalitním stojánkem. Z tohoto důvodu jsme do našeho článku vybrali Lea NTBSTND, který je vyroben z hliníku prémiové kvality a parádně tak ladí s designem samotného jablečného laptopu. Tento produkt je konkrétně určen pro MacBooky s rozlišením od 11 do 15″ a můžete s jeho pomocí ozdobit například stůl v kanceláři obdarované osoby či její domácí pracovní desku. Laptopy s logem nakousnutého jablka ale v posledních letech sužoval problém s přehříváním a špatným chlazením. Stojánek Lea NTBSTND zlepšuje proudění vzduchu pod laptopem, čímž naštěstí zlepšuje i jeho chlazení.

Do 3 000 korun

Apple Magic Mouse 2 Space Grey

Pravděpodobně každý jablíčkář zná vcelku elegantní myš Apple Magic Mouse 2. Jedná se o produkt pyšnící se prvotřídním ergonomickým designem, který nabízí vcelku pohodlné uchopení a dokáže tak usnadnit práci s jablečným počítačem. Hlavní výhodou je bezesporu podpora různých gest a vysoká přesnost. Jestliže tedy někdo blízký hovoří o této „myšce,“ nebo mu například nevyhovuje TrackPad, tak věřte tomu, že tímto dárkem mu vykouzlíte úsměv na tváři.

Satechi USB-C Multi-Port Adapter V2

Novější jablečné laptopy jsou vybaveny pouze USB-C porty. Problém ale spočívá v tom, že řada příslušenství stále využívá starší způsoby připojení, a proto je potřeba se vybavit nějakými redukcemi či hubem. Nabídka těchto produktů je naštěstí skutečně rozsáhlá. Z našich zkušeností však můžeme doporučit skvělý hub od renomované společnosti Satechi s označením USB-C Multi-Port Adapter V2. Tento produkt vám totiž dokáže rozšířit konektivitu Macu o 3 USB-A 3.0 porty, HDMI, jeden USB-C, konektor Ethernet a čtečku paměťových SD a microSD karet.

Xtorm 60W Voyager 26000 mAh

Velice oblíbená společnost Xtorm se specializuje na produkty, které vám dokáží doplnit „šťávu“ v jakýchkoliv podmínkách. V našem dnešním seznamu proto rozhodně nesmí chybět jejich velice populární powerbanka Voyager s 60W Power Delivery. S pomocí tohoto produktu tak můžete bez jediného problému napájet i jablečný laptop a případně jej v rychlosti dobít. Powerbanka je navíc již vybavena dvě zhruba 11cm dlouhými USB-C kabely, díky čemuž není potřeba k ní nosit další kabel. Jedná se o skutečně prvotřídní produkt s elegantním designem a dokonce jsme si jej detailně rozebrali v naší dřívější recenzi. Dovolím si říci, že se jedná o jedno z nejlepších příslušenství, které k vlastnímu MacBooku Pro používám.

Do 5 000 korun

Apple HomePod mini

V minulém měsíci při příležitosti říjnové Keynote se nám Apple pochlubil s novými iPhony 12. Ještě před nimi ale došlo k odhalení očekávaného HomePodu mini, který kombinuje minimalistický design, chytrou asistentku Siri a na své rozměry by měl nabídnout prvotřídní zvuk. Problém je každopádně v tom, že se u nás tento jablečný reproduktor oficiálně neprodává. Naštěstí tohle řeší pohodlně Alza, kde je produkt již nyní k dispozici pro předobjednávky.

Apple Magic Keyboard Space Grey

Skvělá klávesnice Apple Magic Keyboard dokáže bezesporu potěšit každého majitele jablečného počítače. Tímto produktem potěšíte především uživatele MacBooků, které jsou vybaveny vcelku problémovou klávesnicí s motýlkovým mechanismem. Magic Keyboard si totiž naštěstí zakládá na léta ověřeném nůžkovém mechanismu, čímž zajišťuje perfektní stabilitu. Psaní na této klávesnici je bezesporu pohodlné a zapomenout nesmíme ani na skvělou výdrž baterie, která na jedno nabití dokáže fungovat i déle než měsíc. Numerickou klávesnici už poté můžeme brát za skvělý bonus.

Nad 5 000 korun

Apple AirPods Pro

V našem dnešním seznamu samozřejmě nesmíme zapomenout na krále bezdrátových sluchátek – Apple AirPods Pro. Jak jistě všichni víte, tato sluchátka se pyšní elegantním designem, vyměnitelnými koncovkami, skvělým zvukem, funkcí pro potlačení okolního hluku a jejím opakem neboli režimem propustnosti. Co si však jablíčkáři na sluchátkách z dílny Applu cení nejvíce, je bezesporu jejich skvělá propojenost s jablečným ekosystémem. AirPods Pro zkrátka nabízí vše, po čem fanoušek kalifornského giganta touží.

Apple HomePod

Jestliže jsme si zmínili HomePod mini, tak rozhodně nesmíme opomenout ani jeho staršího a většího sourozence. Tento produkt se světu představil již před dvěma lety, a ačkoliv na trhu chytrých reproduktorů za konkurencí značně zaostává, tak stále má co nabídnout. Opomenout rozhodně nesmíme prvotřídní zvuk, za čímž stojí použití několika rozlišných reproduktorů. Apple HomePod se dokáže prakticky okamžitě stát správcem vaší chytré domácnosti a umožní vám prakticky vše řešit za pomocí hlasových příkazů. HomePod je zkrátka profesionál padnoucí do každé místnosti.