Nejlepší vánoční dárky pro majitele Apple Watch

Pokud pohlédnete do kalendáře, možná si řeknete, že na nákupy dárků je ještě dost času. Čas ovšem letí jako voda a mnohdy je lepší mít tuto každoroční „povinnost“ za sebou co nejdříve. Sám mám spoustu známých, kteří mají dárky vyřešené už od léta. Pokud už nad nákupem dárků rozmýšlíte, zřejmě si lámete hlavu, co komu pořídit. Možná má někdo z okruhu vaší rodiny či známých nejoblíbenější chytré hodinky na světě – Apple Watch. Věřte nebo ne, nákupem hodinek radost s nimi nekončí. I k tomuto produktu existuje značně košaté příslušenství. Pojďme se tedy podívat, čím byste mohli vlastníka jablečných hodinek (klidně i sebe) obdarovat.

Do 500 korun

Autonabíječka SWISSTEN 3x USB 5,2A černá

Nikdy nevíte, kdy bude třeba nabít Apple Watch. Jelikož během řízení není příliš na používání hodinek prostor, jde o ideální čas, kdy je nabít. K tomu pomůže autonabíječka od značky SWISSTEN, jež díky třem výstupům může kromě Apple Watch nabíjet i třeba iPhone a iPad. Za 249 korun ji můžete zakoupit zde.

Fólie na Apple Watch

Pokud chcete, aby ochrana jablečných hodinek nebyla tak nápadná, může vám pomoct fólie, jež má spolehlivě zabránit poškrábání displeje. Za 299 korun dostanete 3 kusy fólie, mikrovláknový hadřík, čistící ubrousek a 4 nálepky na odstranění prachu. 40 mm variantu zakoupíte zde, 44 mm pak zde.

Řemínek EPICO SILICONE Apple Watch 42/44mm

Apple Watch se hodí pro každou situaci, což umožňuje především velké množství druhů řemínků. Základním řemínkem je řemínek silikonový, který bohatě stačí na sport, na doma či jen tak na ven. Pohodlný silikonový řemínek můžete mít již za 490 korun, a to v modré, černé nebo růžové variantě. Pro 38/40 mm klikněte zde, pro 42/44 mm pak zde.

Do 1000 korun

Kryt na Apple Watch 44 mm

Produkty od Applu mají nádherný design. Dávat jim obal či kryt je tak svým způsobem hřích. Někdy ale je to jediný způsob, jak je ochránit před poškozením. Jistě víte, že oprava jablečných zařízení rozhodně není laciná. Své kryty mají i jablečné hodinky. Ač můžete mít na vzhled hodinek v obalu tisíc připomínek, primárím úkolem je hodinky chránit, což se krytu UAG Wtach Case Orange 44 mm rozhodně podaří. Můžete jej mít už za 749 korun zde.

Magnetický kabel pro Apple Watch

Není tajemstvím, že kabely od společnosti Apple se životností zrovna nepyšní. Pokud tedy někomu darujete kabel, rozhodně mu uděláte radost. Dříve nebo později jej totiž určitě bude potřebovat. Magnetický kabel o délce jednoho metru můžete za 890 korun zakoupit zde.

Do 2000 korun

Řemínek LAUT Oxford pro Apple Watch 42/44mm kožený

Běžný řemínek jsme si již ukázali. Nyní se pojďme podívat na malinko prémiovější. Pokud chcete Apple Watch nosit i k formálnímu oděvu, silikon nechte doma a sáhněte po tomto překrásném koženém řemínku od LAUT. Výběrová kůže napa a přezka z nerezové oceli zaručí, že vám to s Apple Watch bude kdekoli slušet. K dostání v černé, hnědé a tmavě modré variantě za 1349 korun přímo zde.

Apple Watch Magnetic Charging Dock

Pokud chcete Apple Watch nabíjet o něco elegantněji, možná by vás mohl zaujmout Apple Watch Magnetic Charging Dock. Ten se díky minimalistickému designu bude hodit do každé ložnice. Hodinky na něm můžete nabíjet jak ve vodorovné, tak ve svislé poloze. Když je položíte na bok, hodinky se navíc automaticky přepnou do nočního režimu a můžete je používat jako budík. Za 1990 korun je můžete zakoupit pod tímto odkazem.

Do 3000 korun

Belkin Power Pack 6700

Pokud máte někoho blízkého, kdo rád jezdí pod stan, túry a podobně, je tento dárek naprosto ideální. Powerbanka Belkin disponuje kapacitou 6700 mAh a ukrývá v sobě Qi bezdrátové nabíjení. Samozřejmě je zde i USB výstup, díky kterému nabijete iPhone či iPad. Za 2489 korun uděláte radost majiteli nejen Apple Watch. Produkt můžete koupit přímo zde.

ZENS Aluminium Dual Wireless Charger + Watch 10W – White

Pokud máte rádi své oblíbené jablečné produkty více u sebe, splní vaše přání (či někoho blízkého) tato bezdrátová nabíječka od ZENS. Její výhodou je, že dokáže zároveň bezdrátově nabíjet iPhone, AirPods i Apple Watch. Nabíjet ovšem můžete i dva iPhony a Apple Watch. Pokud jste se tedy například v minulosti těšili na bezdrátovou nabíjecí podložku AirPower, možná vám tento produkt pomůže zapomenout. Maximální celkový výkon je 20W (2x10W). Třešničkou na dortu už je pak certifikace MFI. Toto skvělé 3v1 můžete mít za 2499 korun přímo zde.

Nad 3000 korun

AirPods Pro

Apple Watch samozřejmě neslouží jen jako prodloužená ruka smartphonu. Apple se již roky snaží, aby byly sluchátka parťákem pro zdravý životní styl. Hodinky tedy nabízí řadu sportovních aktivit. Jejich výhodou je, že k nim můžete za pomoci Bluetooth připojit sluchátka AirPods. Pokud tedy při cvičení chcete poslouchat hudbu a nemáte v zájmu tahat po kapsách iPhone, doporučujeme AirPods Pro. Za 6490 korun je můžete zakoupit pod tímto odkazem.