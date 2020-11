Nabíječka v balení je neekologická, ale obal z mrtvých zvířat Applu nevadí

Než začnete číst následující řádky, rád bych řekl, že já, moje rodina, dokonce i můj pes jíme maso. Jíme pouze maso z volných chovů a jeho výběru věnujeme skutečně dostatek času. Víte, je asi zbytečné, aby můj pes jedl maso z volného chovu, ovšem jednak tím dostává stejně jako já a moje rodina to nejlepší maso, které jde sehnat, ale hlavně mám pocit, že i když kvůli němu umřelo zvíře, umřelo poté, co prožilo celkem přirozený a pohodový život někde na pastvině v Alpách. Nechci vás zatěžovat svým jídelníčkem, ale považuji tuto informaci za důležitou vzhledem k obsahu následujících řádků. Nejsem vegetarián ani vegan, a dokonce i ve svých vozech mám pravou kůži.

Mezi mnou a Applem jsou však dva značné rozdíly. Ten první je sice méně podstatný, ale přesto zde je. Já totiž nikde nechodím a nevykládám světu, jak se snažím bojovat proti globálnímu oteplování, znečišťování planety a jdu v této oblasti doslova přes mrtvoly. Tím druhým rozdílem, a to o poznání zásadnějším, je fakt, že za život celé své rodiny nespotřebujeme tolik zvířat jako Apple za jediný den. Přijde mi poměrně zvláštní, když někdo nedá do krabičky k telefonu sluchátka a nabíječku kvůli tomu, aby byl ekologický a nevypouštěl uhlíkovou stopu při výrobě a přepravě těchto dvou zbytečných produktů v balení. Přijde mi zvláštní, když někdo všechny své pobočky dělá tak, aby byly klimaticky neutrální a pak prodává kožené obaly na více než miliardu svých zařízení na celé planetě.

Apple prodává kožené obaly nejen na své telefony, ale také na MacBooky, vyrábí kožené řemínky na Apple Watch a jako bonus si můžete nově koupit také peněženku, do které můžete dát platební kartu, jak jinak než z kůže. Skutečně umřelo zvíře kvůli tomu, abychom mohli přidělat kus kůže na náš mobil a strčit do něj kus plastu? Apple se ani nesnaží zabalit kožené výrobky do nějakého PR, ve kterém bychom se dočetli něco v tom smyslu, že veškerá kůže pochází pouze ze zvířat, která uhynula přirozenou smrtí nebo jiné podobné hlouposti z PR oddělení. I když jsme pátral všude možně na webu společnosti Apple, nikde se nedozvíte, z jakých zvířat a odkud vlastně všechna ta kůže pochází. U obalů na starší telefony jako je iPhone Xs se sice dozvíte, že kůže pochází z Evropy, ale to je jak jistě uznáte sami celkem široký pojem. U nových obalů na iPhone 12 Pro se pak už nedozvíte ani to.

Jako zákazník společnosti, která mě v každé jedné své prezentaci přesvědčuje o tom, jak je neskutečně ekologická a etická, si kladu jednoduchou otázku. Proč kůže? To Apple nemůže dělat obaly z koženky? Nemůže jako inovátor udělat to stejné, co už roky dělá například Adidas nebo BMW u modelu i8 a i3 a vzít plasty vylovené z oceánů, ty zpracovat a udělat z nich obal? Skutečně by to byl pro Apple takový problém? Dobře, co když teď na moment zapomeneme na to, že kvůli našemu obalu na telefon někdo zemřel. Co když se na to podíváme z čistě ekologické stránky a nikoli etické. Apple nechce posílat přes půl zeměkoule nabíječku a sluchátka spolu s telefonem, protože to není ekologické. Souhlasím s ním až na jeden malý detail.

„„Jedna kráva vyprodukuje během svého života přímo či nepřímo ekvivalent 4,5 tuny CO2. Přitom skleníkový efekt způsobuje nejen metan uvolněný při trávení, ale vzniká také při pěstování a sklizni krmných plodin a jejich přepravě,“ upozornil vědecký tým ze zemědělské fakulty kjótské univerzity a Národního vědeckého institutu hospodářských zvířat v Tsukube“. Zdrojem této citace je Ministerstvo životního prostředí ČR. Ano, samozřejmě můžete namítat, že z krávy se toho udělá mnohem víc než jen pár obalů na telefon a vlastně se ani nedozvíme, zda náš obal pochází z krávy nebo například z kuřete, protože to nám Apple nikde neuvádí. Ovšem když si Apple vezme kůži pro své obaly, kůži na gumové medvídky si zkrátka musí vzít jejich výrobce z jiné krávy a obě tak vyprodukují CO2.

Připadá mi trošku smutné, že když už se jedna z největších, nejhodnotnějších a nejinovativnějších společností na této planetě dala do boje téměř se vším, na co si jen můžeme vzpomenout, právě zvířata jsou to poslední, co ji zajímá. Upřímně, dokud jsem neviděl posledních několik Keynote společnosti Apple, neměl jsem ani tušení, kolik ras lidí je vlastně na světě. Ani v jedné z nich jsem se však nedozvěděl nic o tom, jak je to s kůží, do které si obalíme naše telefony. Nedělám si iluze o tom, že jeden článek od bezvýznamného pisálka snad změní pohled Applu na to, jaký materiál používá na výrobu svých produktů. Ovšem myslím si, že je to téma, nad kterým bychom se měli minimálně my, co nyní čteme nebo píšeme tyto řádky zamyslet. Ne vždy je totiž vše jen tak růžové, jak nám to někdo ukáže během své prezentace. Já osobně používám kožené produkty a dokonce i obaly z kůže a výše uvedeným článkem nechci tvrdit, že byste to neměli dělat, to v žádném případě. Spíše mi zkrátka jen přijde, že se Apple chová v některých věcech poměrně pokrytecky a netransparentně. Je super, že máme emotiikonu člověka snad ve všech odstínech, které dokáže displej zobrazit, ale kravička, ta už nikoho až tak nezajímá.