Apple začal prodávat kožené kryty pro iPhony 12

To, o čem jsme vás včera informovali, se úderem 14. hodiny stalo realitou. Řeč je konkrétně o spuštění prodejů originálních kožených krytů pro iPhony 12. Ty sice Apple ukázal už v říjnu na své Keynote, spolu s 6,1” iPhony 12 je však na pulty obchodů nedodal a všichni zájemci o ně si tak museli počkat až do dnešního dne.

Novinky jsou dle očekávání dražší než v předešlých letech. Zatímco v těch za ně chtěl Apple chtěl 1490 korun, letos je pravděpodobně kvůli nasazení MagSafe technologie do jejich nitra podražil na 1790 korun. O levný špás se tedy v žádném případě nejedná – tím spíš, když jsou kryty de facto určeny k ničení, čímž chrání tělo iPhonů 12. Co se pak týče barevných variant, ty se nikterak neliší od těch z předešlých let, díky čemu si přijdou na své snad všichni jejich příznivci.

Oficiální web Applu informuje o tom, že pokud kryty objednáte nyní, dorazí vám už v pondělí či v úterý. Apple totiž na svém webu operuje doručením „1 pracovní den“, avšak těžko říci, zda stihne dnes kryty ještě odeslat tak, aby mohly dorazit v pondělí. Co se pak týče dalších prodejců, nelze u nich očekávat jiné termíny než ty, které uvádí Apple. Je to totiž právě on, kdo rozhoduje nad spuštěním prodejů svých produktů. Snad se tedy Applu letos kryty kvalitou povedly a uživatelé s nimi budou stejně spokojení jako v předešlých letech.