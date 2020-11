Apple spustil předobjednávky na nové iPhony 12 mini a 12 Pro Max

V Česku a na Slovensku odbyla 14. hodina, což znamená pro uživatele lačnící po nových jablečných telefonech jediné – předobjednávky iPhone 12 začínají. Pokud tedy i vy prahnete po tom nejlepším, co bude Apple v následujících jedenácti až dvanácti měsících nabízet mezi svými smartphony, a zároveň chcete mít “dvanáctku” mezi prvními v Česku a na Slovensku, neváhejte a předobjednávejte.

Jak jste se již mohli ve spoustě našich článků dočíst, ode dnešního dne je možné předobjednat zbylé dva nedávno představené iPhony 12 – tedy konkrétně 5,4″ iPhone 12 mini a 6,7″ iPhone 12 Pro Max. Ty se mezi sebou liší primárně ve fotoaparátu, který je v případě iPhonu 12 Pro Max o poznání kvalitnější. Tomuto modelu dále hraje do karet i odolnější rám vyrobený z nerezové oceli či 6 GB RAM paměti. Klasická “dvanáctka” zase dokáže oslovit pestřejšími barvami a především pak nižší cenou. Co se pak týká výkonu, ten by měl být u obou telefonu víceméně stejný. Oba totiž dostaly do vínku čipset A14 Bionic, který je dle slov Applu nejvýkonnějším mobilním procesorem současnosti.

Jelikož je o nové iPhony každý rok po spuštění jejich předobjednávek velký zájem, dá se tentýž scénář očekávat i letos. Ostatně, prodeje novinky podpoří velmi pravděpodobně i jejich nový design, který bude pro mnohé uživatele vlastnící telefon se zaoblenými hranami vítanou změnou. Důrazně proto znovu doporučujeme s objednávkami novinek neotálet, jelikož byste se tím vystavili riziku ve formě zdlouhavého doručení.