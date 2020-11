Apple odhalil cenu nabíječky MagSafe Duo a kožených návleků na iPhony 12, vyrazí vám dech

Spekulace ohledně dnešního “nespuštění” prodejů kožených návleků pro iPhony 12 a nabíječky MagSafe duo nebo chcete-li dvojité nabíječky MagSafe, jak jí sám Apple nazývá, se před malou chvílí naplnily. Ani jeden z těchto produktů totiž zatím nelze na Online Storu Applu zakoupit, byť jsou oba produkty již na stránkách Applu zalistovány a je u nich dokonce i cena. Ta vám pravděpodobně v obou případech vyrazí dech.

Doufali jste v to, že s ohledem na to, že není MagSafe Duo ničím příliš výjimečná nastaví Apple i její cenovku na přijatelnou úroveň? Pak jste doufali marně. Nabíječku má totiž v plánu na tuzemském trhu prodávat na za 3 990 korun, což je s ohledem na to, že se jedná de facto jen o propojený MagSafe s nabíjecím kabelem od Apple Watch v kusu plastu skoro až šílené rozhodnutí.

O mnoho lépe na tom není s cenou ani kožený návlek, který Apple též v říjnu po boku iPhonů 12 odhalil. Pokud jste doufali, že se svou cenou příliš nevzdálí koženým originálním krytům, pak vězte, že i v tomto případě jste doufali marně. Apple si totiž za něj účtuje 3 790 korun, tedy o celé 2000 korun více než kolik stojí klasický kožený obal. O levný špás se tedy v žádném případě nejedná – tím spíš, když je návlek “jen” kusem sešité kůže. Ale proti gustu žádný dišputát.

U obou produktů Apple svorně uvádí, že dorazí „Už brzy“. Kdy přesně se tak stane je nicméně v tuto chvíli stále záhadou a světu tak nezbývá než doufat, že se tak „brzy“ skutečně stane. Na druhou stranu je však těžké říci, zda vůbec někoho neznámá dostupnost novinek trápí. Jejich cena je totiž zkrátka šílená.