První iPady s mini-LED displeji dorazí už na začátku příštího roku

Přijdou vám displeje nynějších iPadů Pro nedostatečně kvalitní z hlediska zobrazovacích schopnosti? Pak pro vás máme příjemnou zprávu. Již v prvním čtvrtletí příštího roku má totiž Apple uvést na trhu iPady Pro s displeji s mini-LED podstvícením, které by měly současné Liquid Retiny strkat bez větších potíží do kapsy. Tvrdí to alespoň korejský portál ETNews.

Podle Korejců má Apple již domluvené dodávky displejů s mini-LED podsvícením se společností LG, která je mí začít vyrábět už na začátku příštího roku. Díky tomu by tak neměl být pro Apple problém displeje dostat na pulty obchodů již kolem března, kdy obecně každoročně představuje první várku svých novinek. Ostatně, jinak tomu nebylo ani letos, jelikož v tomto měsíci představil právě upgradované verze iPadů Pro. Je nicméně otázkou, zda se příští rok dočkáme představení takto vylepšených iPadů na tiskové konferenci, nebo jen skrze tiskovou zprávu.

Fotogalerie iPad X concept FB iPad X concept 13 iPad X concept 12 iPad X concept 11 +11 Fotek iPad X concept 10 iPad X concept 9 iPad X concept 8 iPad X concept 7 iPad X concept 6 iPad X concept 5 iPad X concept 4 iPad X concept 3 iPad X concept 2 iPad X concept 1 Vstoupit do galerie

Displeje s mini-LED podsvícením nabízí v porovnání s Liquid Retinami celou řadu výhod. Velmi zjednodušeně je totiž lze popsat z hlediska zobrazovacích schopností jako OLEDy, (tedy displeje s vynikajícím podáním barev, ostrostí, kontrastem či černou barvou), oproti kterým mají navíc ještě nespornou výhodu ve formě nízké energetické náročnosti. Další výhodou je pak jejich konstrukce, která je velmi tenká a tudíž výrobci umožňuje využít spoustu vnitřního prostoru daného zařízení. Pro elektroniku jsou tedy jako dělané. Jedná se však o velmi mladou technologií, kvůli čemuž je její nasazení zatím pozvolné. Snad se tedy nové zprávy potvrdí a iPady tyto displeje skutečně dostanou.