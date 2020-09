mini LED displeje se příští rok zřejmě dostanou na mnohem víc Apple produktů, než se čekalo

Že se Apple chystá do svých budoucích produktů nasadit displeje s mini LED podsvícením, které snesou svými vlastnostmi porovnání s OLED panely, avšak mají být výrazně levnější a energeticky úspornější, není díky řadě úniků informací žádným tajemstvím. A jak se podle informací analytika Ming-Chi Kua zdá, s novým typem displejů se dočkáme dříve než se původně očekávalo.

Podle Kuových zdrojů je Apple výhledově na dodávkách mini-LED displejů pro jeho produkty domluven se dvěma výrobci – konkrétně s Epistarem a Sanan Optoelectronics. Doposud se sice počítalo s tím, že jako první dodá na trh s dlouhým předstihem své displeje Epistar, jelikož měl být vývojově výrazně před Sananem, avšak nyní se zdá, že se Sananu podařilo jeho vývojové manko smazat a své moduly dokáže dodat též již příští rok a nikoliv až v roce 2022, jak se zprvu myslelo. To by jinými slovy znamenalo, že by se tím pádem nemusel Apple spoléhat v příštím roce jen na omezené dodávky Epistaru, ale mohl by implementaci displejů s mini-LED podsvícením rozjet i díky Sananu takříkajíc naplno. Co to pro nás jakožto běžné uživatele znamená? Například to, že 30 až 40 % portfolia iPadů chystaného na příští rok se díky tomu má dočkat mini-LED displeje, stejně jako 20 až 30 % Maců. Displeje se tedy velmi pravděpodobně nepodívají jen na produkty z řady Pro, ale i na jejich levnější verze.

Jak již bylo zmíněno výše, displeje s mini-LED podsvícením nabízí skvělé vlastnosti v čele s výrazně nižší výrobní cenou oproti OLEDům či nižší energetickou náročností. To vše přitom při naprosto srovnatelných zobrazovacích vlastnostech v čele s dokonalou černou, vynikajícími barvami, parádním kontrastem a velmi vysokým jasem.