WhatsApp se dočká výrazného vylepšení správy úložiště

Pokud pohlédneme na oblíbený komunikátor WhatsApp, je kolem něj v poslední době nezvykle rušno. Před pár dny jsme vás například informovali o chystané funkci mazání zpráv. Pokud si uživatelé tuto novinku nastaví, v jejich chatu bude každá zpráva po 7 dnech smazána, což bude platit i na multimédia. Funkce se ale zřejmě přílišného nadšení nedočká, neboť nejde o nic převratného. Navíc je vysoce pravděpodobné, že doba 7 dní nebude přenastavitelná. WhatsApp však přichází s další novinkou. Nová chystaná funkce má být vylepšením správy úložiště.

Pokud posíláte v konverzaci značné množství obrázků, videí a gifů, je pravděpodobné, že se vám ukládají do smartphonu, pokud tedy tuto funkci nemáte vypnutou. Jak se soubory hromadí, přirozeně mohou zabírat na úložném prostoru značné množství místa. Nově tedy bude možné tyto soubory hromadně mazat. Pokud otevřete WhatsApp, přejděte do Nastavení a Využití dat a úložiště. Zde by se měla objevit ikona Správy úložiště, a to již brzy, neboť aktualizace s touto novinkou bude globálně uvolňována tento týden. Během úkonu bude možné vidět náhled. Uživatel tedy ve zmenšené podobě uvidí, co má vlastně v plánu smazat. WhatsApp tuto novou funkci uvedl i videem, které můžete vidět pod odstavcem. Z videa lze zřejmě vyčíst, že Facebook, pod nějž komunikátor spadá, pravděpodobně vyslyšel uživatele, kteří si podobném řešení přáli.