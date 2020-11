Do WhatsApp míří zajímavá novinka, která vám umožní ještě lépe chránit své soukromí

I všemožné komunikátory mají stále prostor přidávat něco nového. WhatsApp je jedním z nejoblíbenějších komunikátorů na světě. I ten občas přijde s nějakou novinkou, která rozhodně stojí za zmínku. Jednou takovou je funkce mizejících zpráv, která by měla dorazit již brzy i na iPhony.

Myslím, že název dostatečně napovídá, o čem nová funkce WhatsAppu má být. Uživatelé dostanou možnost odesílat v individuálních i skupinových chatech zprávy, které, pokud si to nastaví, po sedmi dnech zmizí. Když si uživatelé funkci nastaví, nezmizí zprávy odeslané před tímto úkonem. Pokud bude přeposlána zpráva z chatu, kde je mizení povoleno, do chatu, kde mizení zpráv povoleno nebude, tato zpráva v novém chatu nezmizí. Novinka se pochopitelně vztahuje i na média. Jestliže má ale uživatel navoleno, že se přijaté/odeslané média ukládají v telefonu, zmizí pouze z chatu. Zpráva zároveň po sedmi dnech zmizí, i když si ji uživatel na „druhé straně drátu“ nepřečetl. Jak to ale vypadá, funkce bude omezena jen na oněch zmíněných 7 dnů. Žádný jiný časový moment by nastavitelný být neměl. O relevanci této funkce si udělejte obrázek sami. Na každý pád by na iPhony mělo mizení zpráv dorazit co chvíli – byť zatím není jasné, zda se tak stane skrze softwarovou aktualizaci, nebo bude WhatsApp schopný novinku nasadit skrze vzdálené změny na serverech.