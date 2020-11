Do Apple TV+ míří oscarový herec Christopher Walken

Pokud pohlédneme na jablečnou videostreamovací službu Apple TV+, je jen málo důvodů, proč si ji předplácet. Nabídka je poměrně strohá a pokud chce uživatel kvalitnější obsah, zřejmě spíše zamíří k HBO GO nebo,jestliže si něco málo připlatí, k Netflixu. Apple si je svých nedostatků na poli videostreamovacích služeb zřejmě vědom, a tak se všelijak snaží uživatele zlákat. K tomu mu samozřejmě může pomoct kvalitní obsah. Po hitech jako See či Servant je v plánu další seriál zvaný Severance, do nějž byl obsazen Christopher Walken.

Tento americký herec získal v roce 1979 Oscara za vedlejší roli ve filmu Lovec Jelenů. Na zlatou sošku byl nominován i díky filmu, Chyť mě, když to dokážeš, ve kterém hrál otce Franka W. Abagnalea. Herec, jenž se posledního březnového dne dožil 77 let, bude v chystaném jablečném seriálu hrát spolu s Patricii Arquette a Adamem Scottem. V seriálu mají hrát také herci jako Tramell Tillman, Jen Tullock, Zach Cherry, Britt Lower a John Turturro. Severance má být thrillerovým seriálem z prostředí společnosti Lumen Industries. Seriál bude režírován Benem Stillerem a pochází od společnosti Endeavour Content, která stojí za See, nebo Truth Be Told. Prozatím nevíme, kdy se seriálu dočkáme, nicméně první série bude obsahovat 10 epizod.