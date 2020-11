Získání certifikace MFi pro MagSafe příslušenství nebude pro výrobce nic lehkého

Nově ušitý bič. Tak přesně takto by se dalo s trochou nadsázky hovořit o podmínkách, které Apple vytvořil s příchodem vychytávky MagSafe v iPhonech 12 (Pro) pro výrobce příslušenství usilující o certifikaci Made for iPhone. Její získání totiž nebude ničím jednoduchým, jelikož pro to Apple vyžaduje splnění celé řady podmínek.

Pokud budou chtít výrobci příslušenství své produkty prodávat pod certifikací Made for iPhone, potažmo Made for MagSafe, budou muset vyrábět například pouzdra s maximální tloušťkou 2 mm, přičemž, což je s ohledem na implementaci magnetu pro mnohé typy krytů velká výzva. Že musí být tyto kryty plně kompatibilní jak s nabíječkou MagSafe, tak i s koženou magnetickou peněženkou de facto reprezentující všechny podobné typy příslušenství. Poměrně zajímavé je pak i to, že veškeré magnety sloužící pro kompatibilitu s MagSafe musí být v daném příslušenství v jedno rovině, jelikož jedině tak zřejmě zajistí stoprocentní přilnutí. Ze strany Applu ale nechybí dokonce ani pokyny ohledně toho, jaké přesně magnety musí výrobce pro získání certifikace ve svém produktu využívat. Jednat se má konkrétně o typ N45SH NdFeB s povrchovým opracováním NiCuNi. A aby toho nebylo málo, vyžaduje Apple po výrobcích příslušenství, aby magnety držely natolik, aby je bylo možné rozpojit gramovou silou 800 až 1000 gf. Z tohoto výčtu požadavků je tak asi každému jasné, že získání certifikace procházkou růžovou zahradou nebude. Na druhou stranu je však potřeba přiznat, že zanedbání kvality magnetického připojení by mohlo ve výsledku skončit pro telefon zcela fatálně, jelikož by se mohl například nečekaně od příslušenství odpojit a poškodit se pádem či čímkoliv podobným.