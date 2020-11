Stáhněte si tapety pro iPhone, iPad a Mac inspirované blížícím se Apple Eventem

Jestliže patříte mezi pravidelné čtenáře magazínu Letem světem Applem, tak vám zajisté ve včerejších odpoledních hodinách neunikla zpráva o tom, že Apple rozeslal vybraným jedincům a médiím pozvánku na svou další letošní konferenci. Abychom byli přesní, tak tento podzim se jedná již o třetí konferenci. Na první, která se konala v září, jsme se dočkali nových Apple Watch a iPadů, na druhé, která se konala v říjnu, pak Apple přišel s novými iPhony a HomePodem mini. Je tak prakticky jasné, že na třetí podzimní konferenci, která nese název One more thing., a která se koná se 10. listopadu tradičně od 19:00, Apple představí nová zařízení Mac s vlastními Apple Silicon procesory, dost možná společně s dalšími produkty.

Konání tří konferencí za poslední tři měsíce je vyčerpávající doopravdy pro všechny – pro čtenáře, redaktory, ale zajisté i samotný Apple. I vzhledem k názvu je však prakticky jasné, že se naštěstí letos dalšího Apple Eventu nedočkáme – kromě toho by na čtvrté události asi už neměl co představovat. Určitě se ptáte, z jakého důvodu Apple vlastně takto pořádá tři konference po sobě. Odpověď je jednoduchá – pandemie koronaviru. Kvůli ní totiž došlo k výrazným zpožděním, které zasáhly celý svět, společně s Applem. Ten se tak snaží letos dohnat vše, co může. Jak už jsme zmínili v úvodu, tak se prakticky na sto procent dočkáme nových macOS zařízení s procesory Apple Silicon – kalifornský gigant totiž při představení Apple Silicon zmínil, že první Mac s tímto vlastním procesorem přijde do konce letošního roku. Kromě nových zařízení Mac se ještě stále šušká o představení nové generace Apple TV, náhlavních sluchátek AirPods Studio, anebo lokalizačních přívěsků AirTags. Doufejme tedy, že se dočkáme i nějakého „vedlejšího“ příslušenství.

Fotogalerie apple-november-event apple november event fb Zdroj: Apple.com easter egg apple november event fb apple november event easter egg 2 Vstoupit do galerie

V případě, že patříte mezi jablečné příznivce a snažíte se na každý Apple Event maximálně naladit, tak pro vás mám i nyní dobrou zprávu. Před minulými konferencemi jste si na našem magazínu mohli stáhnout exkluzivní tapety s tematikou chystaných konferencí – a ani nyní tomu není jinak. Magazín AppleTrack takové tapety připravil a my jsme se rozhodli, že je zprostředkujeme i vám. Tapety jsou k dispozici na všechna jablečná zařízení a stáhnout si je můžete jednoduše z Google Disku pomocí tohoto odkazu. Po stažení staží tapetu klasicky na vašem zařízení nastavit – rozhodně se nejedná o nic složitého. Pokud však nevíte, jak na to, tak níže naleznete podrobné návody pro jednotlivá zařízení.

Nastavení tapety na iPhonu a iPadu

Prvně je nutné, abyste se přemístili na Google Disk, kde jsou tapety uloženy – klepněte na tento odkaz.

Zde si poté vyberte tapetu pro váš iPhone či iPad, a poté ji rozklikněte.

pro váš iPhone či iPad, a poté ji Jakmile tak učiníte, tak klepněte na tlačítko pro stažení vpravo nahoře.

vpravo nahoře. Po stažení tapetu v rozklikněte ve správci stahování a vlevo dole klepněte na ikonu sdílení.

a vlevo dole klepněte na Nyní je nutné, abyste sjeli níže a klepnuli na řádek Uložit obrázek.

a klepnuli na řádek Poté přejděte do aplikace Fotky a staženou tapetu otevřete.

a staženou tapetu Pak už jen vlevo dole klepněte na ikonu sdílení, sjeďte níže a klepněte na Použít jako tapetu.

sjeďte a klepněte na Nakonec stačí, abyste klepnuli na Nastavit a zvolili si, kde se bude tapeta zobrazovat.

Nastavení tapety na Macu a MacBooku