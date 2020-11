Nejen Macy s Apple Silicon. Apple má příští týden oznámit i příchod vývojáři vymodlené vychytávky na macOS

Týdny spekulací ohledně potenciální Keynote pro představení prvních Maců s procesory Apple Silicon jsou konečně u konce. Včera večer totiž Apple konečně na tuto událost rozeslal pozvánky s tím, že jí uspořádá už příští týden – konkrétně 10. listopadu. Ačkoliv je hlavní hřeb celého eventu již nyní víceméně jasný, jelikož se jím mají stát právě Macy s Apple Silicony, ani další témata pro Keynote by neměla být vůbec nezajímavá. Patřit mezi ně má totiž i oznámení novinky, po které dlouho volají vývojáři aplikací – řeč je konkrétně o prostředí TestFlight pro testování aplikací.

Pokud jste uživateli iPhonů či iPadů, o TestFlightu jste již určitě slyšeli. Jedná se o platformu, skrze kterou mohou vývojáři poskytovat přístup veřejnosti do svých vyvíjených aplikací a díky tomu tak získávat zpětnou vazbu, která jim pomáhá v dokončení jejich softwarů. Přestože se tedy jedná o velmi užitečnou vychytávku, její dostupnost Apple limituje jen na svá mobilní zařízení. To by se ale mělo příštím týdnem změnit. Velmi dobře informovaný portál The Verifier totiž tvrdí, že se na Keynote dočkáme ze strany Applu oznámení příchodu TestFlight na macOS, díky čemuž se rázem stane tato platforma opět o něco otevřenější. Na oficiální potvrzení ze strany Applu si budeme muset nicméně počkat až do samotné konference.