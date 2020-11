Přidejte si Keynote, na které Apple představí první Macy s procesory Apple Silicon, jediným kliknutím do kalendáře

Tak jsme se konečně dočkali. Před malou chvílí totiž Apple rozeslal médiím pozvánky na svou třetí podzimní Keynote, na které představí novinky určené pro konec letošního roku. Ta proběhne už příští úterý 10. listopadu od 19 hodin našeho času. Suverénně nejsledovanějšími produkty, které se na Keynote objeví, budou první Macy s procesorem Apple Silicon, který si svou premiéru odbyl už na letošní WWDC. Mezi další novinky, které by měl event přinést, pak patří lokalizátory Apple AirTags a s trochou štěstí snad i sluchátka AirPods Studio nebo nová generace Apple TV – byť poslední dva jmenované produkty pravděpodobně dorazí až v příštím roce.

Pokud plánujete událost sledovat a nechcete ji zmeškat, pak si ji můžete snadno přidat jedním kliknutím do kalendáře a váš iPhone, iPad nebo Mac vás upozorní pár minut před začátkem. Stačí kliknout sem a Apple Event se vám automaticky do kalendáře přidá. Je ale potřeba odkaz otevřít přes webový prohlížeč Safari a nikoliv přes Facebook. Jinak se událost do kalendáře nepřidá.