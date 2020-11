Call of Duty Mobile je pro Activision Blizzard obrovský úspěch. Na iPhony se podívají i jejich další hry

Call of Duty Mobile přináší hernímu vydavatelství Activision Blizzard nehorázné zisky. Od jeho vydání na podzim 2019 si mobilní verzi nejpopulárnější střílečkové série stáhlo už přes tři sta milionů hráčů, kteří ve hře utratili takřka půl miliardy amerických dolarů. Týden oslav prvního výročí hry byl jejím zatím nejúspěšnějším a díky tomu se Activision Blizzard začíná rozhlížet po dalších příležitostech, jak se se svými hrami dostat do telefonů co největšího množství lidí. Zmíněný týden ožvil hru množstvím nových módů a předmětů a vyšvihl ji na třetí příčku nejvýdělečnějších mobilních stříleček, rovnou za ikonické battle royale PUBG Mobile a Fortnite (ten si ale už na iPhonech nezahrajeme).

Prý nás tak nečeká nic jiného než agresivní expanze holdingové společnosti na mobilní zařízení. V minulosti jsem už psal o tom, že se na iPhony možná podívá veleúspěšné Call of Duty Warzone, společnost ale teď chce na mobily dostat všechny své velké značky. Příští rok dorazí mobilní Crash a snad i Diablo Immortal, tak uvidíme, jestli se americká společnost odhodlá vytáhnout nějakou lehce zaprášenou frančízu ze svých barvitých dějin a vdechnout jí druhý život. Mohli bysme se tak dočkat třeba nového Guitar Hero, přenosného Tony Hawka nebo strategického Empire Earth. Jakou značku od Activision Blizzard byste si přáli na obrazovkách iPhonů vidět vy? Podělte se s námi o svá přání v komentářích.