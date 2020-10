Call of Duty Mobile slaví první rok na iPhonech. Přidává tunu nového obsahu

Call of Duty Mobile oslavilo 15. října první výročí svého vydání na iOS. Vývojáři z Activision nejsou žádní troškaři a u příležitosti důležitého milníku přidali do hry tunu nového obsahu. Podle jejich vyjádření jde o největší dávku obsahu, který jednorázově do Call of Duty Mobile zatím dodali. Nejlépe rozsah nového updatu reprezentuje nový Battle Pass, s kterým můžou hráči získat hromadu kosmetických variant svých zbraní, množství nových postav a řadu dalších estetických vylepšení. Sami se podívejte na obrázek níže a posuďte, jestli vývojáři z Activision svým velkolepým tvrzením nepřehánějí.

Call of Duty Mobile oslavuje první rok na iOS ve velkém. Zdroj: Activision

Do hry kromě nového Battle Passu ale míří i řada důležitějších novinek v podobě map a staronového herního módu, dřívě již představeného v jednom z dílů hlavní série. Do hry přibudou mapy Alcatraz, King a Halloween Standoff. První jmenovaná se inspiruje podobnou mapou ze čtvrtých Black Ops, na Kinga se dostanete jen v módech Duel a Gunfight. Halloween Standoff je variací na klasickou mapu Standoff, jen je do ní přidaná halloweenská výzdoba. Na konci října se tak můžete prostřílet skrze vydlabané dýně a řadu dalších halloweenských ozdob. Hlavním lákadlem updatu je ale nový mód Cranked, známý z velkého Call of Duty: Ghosts. Po padnutí některého z hráčů v něm na třicet sekund přeživší dostanou bonus k rychlosti pohybu a získavají dvojnásobek zkušeností za zabití nepátel.