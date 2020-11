Apple byl v uplynulém čtvrtletí až čtvrtým největším výrobce smartphonů

Společnost Apple sice již nějakou dobu nezveřejňuje přesná čísla, týkající se prodejů jejích chytrých telefonů, poměrně spolehlivá data ale v tomto směru poskytuje řada analytických a dalších společností. Nejnovější údaje, zveřejněné společností IDC, ukazují, že cupertinský gigant prodal ve třetím kvartále letošního roku o 10,6 % méně iPhonů. Znamená to kromě jiného také to, že jej v tomto směru vůbec poprvé předběhla firma Xiaomi.

Podle zmíněné zprávy se Apple kvůli poklesu v prodeji svých chytrých mobilních telefonů zařadil až na čtvrté místo, co se týče podílu na příslušném trhu. První tři pozice obsadily společnosti Xiaomi, Huawei a Samsung. Applu se podle odhadů expertů podařilo v průběhu třetího kvartálu letošního roku prodat zhruba 41,2 milionu svých iPhonů. Je to o pět milionů méně, než kolik se firmě podařilo prodat za stejné období v průběhu loňského roku. Vzhledem k letošnímu zpoždění představení nových iPhonů a s ním souvisejícím odkladem oficiálního zahájení prodeje byl jistý pokles očekáván. Odborníci ze společnosti IDC předpovídají Applu do budoucna spíše nárůst, co se prodejů iPhonů týče. Poptávka po letošních modelech je podle dostupných zpráv poměrně velká, jejich prodejům by mohla napomoci i řada programů výměny staršího modelu za nový.

Co se ostatních firem týče, prvenství si s 22,7% podílem získala společnost Samsung, které se podařilo prodat více než 80 milionů smartphonů. Na druhé pozici se umístila společnost Huawei se 14,7% podílem na trhu – v jejím případě došlo ke 40% meziročnímu poklesu. Na třetím místě skončila firma Xiaomi s 13,1% podílem, u té se pro změnu jednalo o 42% nárůst. Velký úspěch zaznamenal tento výrobce zejména v Indii a v Číně. Trh se smartphony zaznamenal ve třetím kvartále roku 2020 meziroční pokles celkem o 1,3 %.