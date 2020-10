Jako rentgen: Stáhněte si unikátní tapety pro iPhone 12 (Pro), které vám ukáží, jak vypadá zevnitř

Odborníci z iFixit se od vydání nového iPhone 12 a jeho odnoží rozhodně nenudí. Krátce poté, co se novinku rozhodli rozebrat na prvočinitele a ukázat, co skrývají její vnitřnosti, přicházejí stejně jako loni s originální sérií tapet, díky níž do útrob svého iPhone 12 či 12 Pro můžete nahlédnout i vy. A na rozdíl od iFixit vás to nebude stát ztrátu záruky.

Wallpapery přicházejí ve dvojici sérií – X-ray, která smartphony ukazuje, jako by byly prosvíceny supersilným rentgenovým paprskem, a Teardown Internals, jenž „zprůhlední“ display a nabídne pohled na vnitřní hardware zařízení. Obě série jsou k dispozici jak pro iPhone 12, tak iPhone 12 Pro. Jak pak dodávají samotní experti z iFixit, přestože mohou oba smartphony na první pohled vypadat téměř identicky, celá řada rozdílů je patrná právě až s pohledem do nitra zařízení.

Pro stažení a nastavení některé z těchto tapet ji stačí vybrat z odkazů níže, dlouhým stiskem na otevřenou fotografii vyvolat okno s možností „Přidat do Fotek“ a následně v aplikaci Fotky tapetu nastavit přes ikonku sdílení a volbu „Použít jako tapetu“.