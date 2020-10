Úleva pro Apple? Eurokomisařka varuje před regulací technologických gigantů

Margrethe Vestager, evropská komisařka pro hospodářskou soutěž a vůdčí postava tažení EU proti monopolům technologických společností, nově přišla s překvapivým vyjádřením. V nedávné debatě varovala před následky rozbíjení technologických gigantů a vyzvala evropské zákonodárce ke zdrženlivosti při přijímání legislativy, jenž by vedla k drsné regulaci a demontáži obřích firem jako Apple či Google.

Své vyjádření podala Vestagerová během debaty k budoucnosti regulací internetu v Evropské unii. Konkrétně zmínila, že ačkoli by nucené rozbití technologických gigantů bylo možné provést, pravděpodobně by to vedlo k celé řadě nepříjemných následků – zejména v podobě zdlouhavých soudních tahanic mezi EU a zasaženými společnostmi. Obdobné regulace by dle ní měly být zaváděny co nejopatrněji.

Vestager, jenž zastává i pozici místopředsedkyně Evropské komise pro přípravu Evropy na digitální věk, přitom mluví z vlastní zkušenosti. Do povědomí Apple světa vstoupila před pěti lety jako hlavní postava snah Evropské unie přinutit Apple k doplacení 13 miliard euro na daních irské vládě. Právě tento případ se pak dostal až k Evropskému soudnímu dvoru, jenž letos v létě rozhodl ve prospěch Applu. I pro její roli v nedávném případu však zmíněné vyjádření působí vcelku překvapivě. Vestager se dlouhodobě a velmi aktivně snaží vymáhat evropské protitrustové a protimonopolní zákony po technologických společnostech a patří i mezi hlavní zastánce širokosáhlého a hojně diskutovaného Aktu o digitálních službách (Digital Services Act). Ten má jakožto náhrada za zastaralou legislativu z roku 2000 řešit mj. bezpečnost na internetu, pravidla pro internetové platformy, zodpovědnost za obsah, který na těchto platformách vytvářejí jejich uživatelé, ale třeba také nové povinnosti velkých společností sdílet svá data s konkurencí či nezvýhodňovat ve svých systémech vlastní aplikace a služby.

Ačkoli slova eurokomisařky mohou pro Apple alespoň dočasně znamenat úlevu, neboť se Vestager jako jedna z nejvlivnějších osobností protitrustové politiky EU vyslovila proti nucenému rozpadu velkých společností technologického světa, vyhráno firma ze Sillion Valley, stejně jaké mnohé další, ani zdaleka nemá. Proti vyjádření Vestagerové se totiž velmi rychle ohradili někteří další vysoce postavení úředníci EU a ani od samotné Vestager se nedá očekávat, že by od svého protimonopolního tažení přímo upustila. Apple v blízké budoucnosti bude muset evropské legislativě čelit tak jako tak, a o moc lépe jeho vyhlídky nevypadají ani ve Spojených státech.