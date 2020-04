V softwarovém boji proti koronaviru pomáhá Applu a Googlu i Evropská unie

Ač se na první pohled může zdát, že se situace dostává pomalu pod kontrolu, v Evropě neustále řádí pandemie koronaviru. Už několikrát jsme byli svědkem, že evropští úředníci a experti volali po vytvoření jedné komplexní aplikace pro státy Evropské unie. Tento názor sdílí už i Evropská komise, která minulý týden řekla, že by všechny členské státy měly přijmout jednotnou aplikaci, nebo alespoň přistoupit na společnou normu. Googlu a Applu tak de facto pomohla v prosazení se v jednotlivých členských státech, což se v této nelehké době cení.

Chvíli to vypadalo, že se Evropská unie sama pustí do vytváření takové aplikace, a to svými postupy. Ovšem podle důvěryhodných zdrojů nakonec využije API Googlu a Applu. Chris Boos, který je zastáncem spíše společné normy pro standardy takové aplikace, řekl, že API Googlu a Applu by mohlo proces nasazení aplikace urychlit. „Čím dříve to bude, tím lépe. Nemáme čas se starat o stabilitu operačních systémů a kalibrace zařízení.“ V neposlední řadě se také vyslovil, že tato řešení nabízí nejvyšší možnou ochranu soukromí.

Boos je ale spíše fanouškem centralizovaného systému, tedy že data jsou shromažďována na serveru. Rozhraní Apple a Googlu jdou ale směrem decentralizace. Data jsou tedy shromažďována na konkrétním zařízení. Podle Boose centralizovaný model má daleko větší potenciál pro správu pandemie. Mělo by ale být na konkrétním státu, jakou formu využije. Moudřejší budeme již dnes, kdy příslušné instituce vydají o pokroku v této záležitosti prohlášení.