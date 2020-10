macOS Big Sur 11.0.1 potvrdil brzký příchod prvních Maců s procesorem Apple Silicon

Příchod prvních Maců s procesorem Apple Silicon klepe na dveře čím dál hlasitěji. Apple pro něj totiž již začal testovat tu verzi operačního systému macOS, která v něm bude předinstalovaná při představení a následném startu prodejů. Jedná se konkrétně o macOS Big Sur 11.0.1, který vstoupil do beta testování tento týden ve středu a který odkazy právě na nové Macy obsahuje.

V kódu a souborech bety se podařily vývojářům objevit celkem tři odkazy na nové doposud nepředstavené Macy. Jedná se konkrétně o soubory pojmenované jako MacHardwareTypes-2020f.bundle, MacHardwareTypes-2020g.bundle a MacHardwareTypes-2020h.bundle, což jsou názvy, které Apple používá i pro své ostatní Macy, které mezi sebou rozlišuje právě písmenky abecedy. Nově objevené soubory by se měly proto vázat a to tak, že buď dva z nich budou patřit k k Macům s Apple Siliconem a jeden k nové generaci 16” MacBooku Pro, nebo jsou všechny tři určené pro Macy s Apple Silicony a jedná se jen o jejich konfigurace. To se však zdá vzhledem k tomu, že by z toho vyplývala jen jedna konfigurace pro jeden stroj a dvě pro druhý poměrně nepravděpodobné.

Fotogalerie Macbook_12_2020_nahled MacBook_nahled MacBook_12_nahled Macbok fotka nahled Zdroj: Redakce Letem světem Applem Psaní na Macbooku +12 Fotek Macbook psat nahled Macbook nalepky nahled Macbook 12" nálepka Macbook 12 space gray nahled Apple Macbook 12" Macbook nabijecka nahled Apple MacBook 12" a nabíječka Apple Macbook 12 nahled Apple MacBook 12" Sapce Gray 2018 Macbook zada nahled MacBook 12" na klíně Macbook space gray nahled MacBook 12" space Gray off-white nálepka Macbook rose gold nahled Macbook 12" rose gold záda Psani na macbooku nahled Macbook 12" psaní Macbook nahled Psaní na Macbook 12" Macbook 12 nahled Počítač Apple MacBook 12" Vstoupit do galerie

Že se do konce roku prvních Maců s procesory Apple Silicon dočkáme prozradil Apple už při oznámení přechodu na tyto procesory v červnu letošního roku. Kdy přesně se tak stane nicméně tehdy neodhalil a žádné další detaily jsme se od něj nedozvěděli ani v následujících měsících. V kuloárech se nicméně už nějakou dobu šušká o tom, že bychom se měli Keynote určené pro tyto Macy dočkat 17. listopadu s tím, že pozvánky na ní by měl Apple rozeslat o týden dříve – tedy 10. listopadu. Zda tomu tak bude či nikoliv nicméně ukáže až čas.