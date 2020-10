iPhony 12 sice obsahují spoustu magnetů, rizikem pro jablíčkáře s kardiostimulátory však nejsou

Letošní iPhony obsahují kvůli nasazení magnetického kruhu pro MagSafe příslušenství o poznání více magnetů, než tomu bylo v předešlých letech. Nejednoho uživatele tak možná v předešlých dnech napadlo, zda nezpůsobí více magnetů v iPhonech určité problémy uživatelům se zdravotnickými pomůckami jako například kardiostimulátory a tak podobně. Ty totiž mohou být magnetickým polem rušeny, kvůli čemuž je třeba při jejich “používání” dbát na určité zásady, mezi které patří samozřejmě nevystavovat právě magnetickému poli a používat produkty s magnety v určité vzdálenosti od zdravotnické pomůcky. Obavy z negativního vlivu iPhonů 12 jsou však podle všeho zbytečné.

Podle nových oficiálních podpůrných dokumentů Apple jsou nové iPhony 12 i přesto, že obsahují větší množství magnetů, pro uživatele se zdravotnickými pomůckami typu kardiostimulátorů stejně bezpečné jako iPhony z let předešlých. To jinými slovy znamená, že se od nich neočekávají stejně jako od minulých generací iPhonů rizika způsobená zvýšeným magnetickým rušením. Dle Applu je nicméně i přesto vždy dobré se svým lékařem prokonzultovat všechny vlastnosti zdravotnických pomůcek uživatelů a jejich možné ovlivnění elektronikou ve smyslu, zda je od pomůcek nutné elektroniku udržovat v určité vzdálenosti či na to není potřeba brát zřetel.

Shodné “magnetické riziko” iPhonů 12 se staršími modely není ve výsledku ničím přespříliš překvapivým. Pravdou totiž je, že si Apple nemůže dovolit vyrobit své telefony tak, aby byly pro některé jeho uživatele kvůli jejich využívání zdravotnických pomůcek nemožné zakoupit. Tím by si totiž přímo pošlapal své vlastní zájmy ve formě velkých prodejů.