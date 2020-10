Apple spustil balíček předplatných služeb  One

To, o čem jsme vás informovali včera večer, se před malou chvílí stalo realitou. Řeč je konkrétně o celosvětovém spuštění balíčku předplatných služeb za zvýhodněno cenu s názvem  One, který kalifornský gigant odhalil světu letos v září. Ten si lze nyní po zhruba měsíci a půl čekání konečně předplatit a ušetřit tak nemalé peníze.

Fotogalerie Apple One 2 Apple One 1 Vstoupit do galerie

Balíček předplatných služeb  One zahrnuje v České republice celkem čtyři služby Applu – konkrétně Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade a cloudové úložiště iCloud. V současnosti jsou dostupné jen dva tarify a to konkrétně Individuální zahrnující tři výše zmíněné služby a 50GB iCloud za 285 korun měsíčně a Rodinný, který lze sdílet s rodinou a místo 50 GB iCloudu nabízí rovnou 200 GB. Ten vychází měsíčně na 389 korun. V obou případech se dá nicméně hovořit o poměrně solidní úspoře peněz oproti předplácení čtveřice služeb jednotlivě. Zatímco u Individuálního tarifu totiž ušetříte 167 korun měsíčně, u Rodinného je to dokonce 197 korun měsíčně, což už je opravdu dost.

Na veškeré detaily ohledně nového balíčku služeb včetně toho, jak si jej předplatit, jak jej zrušit, jak u něj funguje zkušební předplatné či jak zvášit cloudové úložiště si posvítíme v jednom z našich dalších článků, který vyjde na našem magazínu už za chvíli. Pokud si tedy na využívání  One brousíte zuby i vy, určitě náš magazín v průběhu dneška nepřestávejte sledovat. Sluší se nicméně podotknout, že služba je po světě dle všeho rozšiřována zatím pozvolna, takže se vám možná hned nezobrazí. Sekce Předplatná v nastavení telefonu by vám ji však dříve či později nabídnout měla.