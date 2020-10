Balíček předplatných služeb Apple One spustí Apple už zítra

Potěšilo vás, když Apple v září světu slavnostně představil svůj první balíček předplatných služeb zahrnující Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud a v některých dalších zemích i Apple News+ či Fitness+? Pak pro vás máme dobrou zprávu. Už od zítřka by totiž mělo být možné si tento balíček předplatit a to všude, kde jej bude Apple nabízet – tedy i v České republice. Agentuře Bloomberg to před malou chvílí potvrdil finanční ředitel Applu Luca Maestri.

V České republice bude Apple nabízet celkem dva typy balíčku Apple One – konkrétně individuální a rodinný. Individuální tarif zahrnuje Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade a 50GB na iCloudu a vyjde na 285 korun měsíčně, což pro uživatele doposud předplácející tyto služby samostatně znamená úsporu 167 korun. Co se pak týče druhého tarifu, ten lze na rozdíl od prvního sdílet s rodinou, nabízí 200 GB iCloud a lze skrze něj ušetřit podle Applu 197 korun měsíčně, což je též velmi slušná částka. V obou případech by pak neměl být problém navýšit úložiště na iCloudu skrze doplatek, avšak jak přesně bude toto navyšování probíhat zatím není tak úplně jasné. V USA je pak dostupný ještě balíček Premier zahrnující Apple News+ a novou fitness službu nabízející cvičební plány Fitness+ spolu s 2 TB iCloudem, který vyjde na 29,95 dolarů měsíčně. Naplno jej však uživatelé zatím stejně nevyužijí – služba Fitness+ totiž zítra ještě neodstartuje.

Jak si balíček služeb předplatit, co vše je v něm zdarma na vyzkoušení či jak jej zrušit vám přineseme na Letem světem Applem už zítra. Pokud vás tedy tato novinka zajímá, rozhodně nás nepřestávejte číst.