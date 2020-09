Apple One: 6 věcí, které byste měli vědět o novém balíčku předplatných služeb Applu

Apple představil na své zářijové keynote kromě produktů i nějaký ten software. Pokud opomeneme aplikaci Fitness+, velmi zajímavou službou je Apple One. Tedy několik služeb v jednom balíčku, díky kterému je schopen uživatel ušetřit několik stovek ročně. V tomto článku se podrobněji podíváme na to, co všechno byste o službě Apple One měli vědět

1. Předplatné

Individuální tarif – díky tomuto tarifu bude moct uživatel využít Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade a iCloud (50 GB) za 285 korun měsíčně. Budete tak moct ušetřit 167 korun měsíčně v porovnání se situací, když byste každou službu měli předplacenou zvlášť. Sdílet s rodinou lze jen Apple TV+ a Apple Arcade.

2. Jednotlivé služby

Apple Music – služba na streamování hudby (obdoba aplikace Spotify), která nabízí přístup k 70 milionům skladeb, možnost vyzkoušení zdarma, stahování hudby a jejího poslechu offline a mnoho dalšího. Apple nabízí Studentský tarif za 69 korun měsíčně, Individuální tarif za 149 korun měsíčně a Rodinný tarif za 229 korun měsíčně

3. Rodinné sdílení

Rodinné sdílení (mezi celkem šesti členy, tedy vy + 5) lze využít u všech služeb u tarifů Family a Premier. U Individual je to možné „pouze“ u Apple TV+ a Apple Arcade. Sdílení funguje tak, že se do služby každý přihlásí za pomoci svého Apple ID.

4. Vícero Apple ID

Pokud má někdo více Apple ID rozdělené pro různé služby, má Apple systém zpracování duálních Apple ID v rámci Apple One Bundle.

5. Zkušební doba

Balíčky Apple One můžete vyzkoušet v měsíční zkušební verzi. Má to ovšem jeden háček. U služeb, u kterých jste již zkušební dobu vyčerpali, není možné uplatnit další v rámci Apple One. V tomto případě budete moct zkoušet pouze ty, u kterých zkušební doba nebyla vyčerpána již dříve.

6. Podporovaná zařízení a dostupnost

K balíčkům Apple One bude možné přistupovat na zařízeních iPhone, iPad, iPod touch, Mac, Apple TV, HomePod a Apple Watch. Služby budou moct být spuštěny i na jiných platformách, pokud Apple poskytuje patřičnou podporu. V případě Apple TV+ jde například o PC, Samsung Smart TV, LG Smart TV a další.

Kdy budou přesně balíčky vypuštěny dosud není známo. Na stránkách Applu stojí „Už na podzim“. Snad se tedy dočkáme brzy. Oslovily vás balíčky Apple One?