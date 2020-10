Apple One: Kolik stojí, jak jej aktivovat, kolik vám ušetří, jak přikoupit úložiště a další užitečné tipy

Je to několik hodin nazpátek, co Apple vcelku očekávaně spustil svůj balíček služeb Apple One. Konkrétně jsme se představení tohoto balíčku dočkali na první letošní podzimní konferenci od Applu, kde mimo jiné poprvé spatřily světlo světa Apple Watch Series 6 a SE, společně s novými iPady. Od představení se bohužel balíčku Apple One příliš času nevěnovalo, což je ve finále vcelku škoda. Tento balíček nabízí v tuzemsku celkově čtyři služby, a to  Music,  TV+,  Arcade a k tomu také místo na iCloudu. Díky tohoto balíčku můžete měsíčně ošetřit nemalé peníze, při přepočtu na rok už se jedná o ušetřenou částku v hodnotě přes dva tisíce. Pojďme se společně v tomto článku podívat na vše, co jste chtěli o Apple One vědět.

Jaké jsou k dispozici tarify?

V případě, že patříte mezi jedince, kteří využívají prakticky všechny služby od Applu, tak se vám zajisté bude balíček Apple One líbit. Po představení tohoto balíčku bylo mnoho českých jablečných příznivců překvapených, jelikož upřímně nečekali, že by mohl být Apple One dostupný i v tuzemsku. Dobrou zprávou tedy je, že se poštěstilo, a že je Apple One i v Česku k dispozici, a to hned ve dvou různých balíčcích, ze kterých si určitě vyberete. Konkrétně si můžete vybrat buď balíček pro jednotlivce, anebo balíček pro rodinu. Balíček pro jednotlivce vychází na 285 korun měsíčně, balíček pro rodinu pak na 389 korun měsíčně. V obou případech se můžete těšit na  Music,  TV+,  Arcade a iCloud. V případě iCloudu je však rozdílná kapacita – jednotlivec získá v balíčku 50 GB a rodina pak 200 GB.

Kolik ušetřím?

Samozřejmě žijeme v Česku, ve kterém si občané velmi potrpí na slevy, produkty zdarma, akce a další. I v tomto případě se tedy čechům bude Apple One zajisté líbit. V případě, že byste si jakožto jednotlivec veškeré služby předplatil zvlášť, tak zaplatíte 452 korun měsíčně, s Apple One je to tedy o 167 korun méně. Pokud byste si předplatili služby z rodinného balíčku zvlášť, tak zaplatíte 586 korun, s Apple One je tato částka nižší o 197 korun. V případě, že provedete přepočet ušetřených financí za celý rok, tak zjistíte, že při využití balíčku pro jednotlivce ušetříte 2 004 korun za rok, u rodinného tarifu pak 2 364 korun, což se rozhodně vyplatí a v žádném případě takovou částku (nejspíše) během roku na zemi nenajdete.

Kde můžu Apple One aktivovat?

V případě, že se rozhodnete pro aktivaci Apple One, tak máte hned několik různých možností. Nejjistější je, když se přesunete do aplikace App Store, kde vpravo nahoře klepněte na ikonu vašeho profilu. Zde poté rozklikněte řádek Předplatná, kde by se měla nabídka pro aktivaci Apple One objevit. Popřípadě můžete Apple One aktivovat v horní části aplikace Nastavení, kde se zobrazí řádek s výzvou. Pokud na řádek klepnete, můžete Apple One jednoduše aktivovat – stačí si vybrat jeden ze dvou tarifů. V případě, že se vám nedaří ani jednu zmíněnou možnost pro aktivaci Apple One využít, tak si nedělejte starosti. Tato služba se totiž postupně dostává mezi všechny uživatele, k vám se tedy může dostat o něco později. Dobrou zprávou je, že při první aktivaci Apple One dostanete jeden měsíc předplatného všech čtyřech služeb zcela zdarma.

Co dělat, když potřebuji větší iCloud?

Již od samotného představení Apple One na internetu koluje otázka ohledně úložiště na iCloudu. Někteří uživatelé jablečných služeb jsou totiž velmi nároční, a tak jim 50 GB úložiště, respektive 200 GB úložiště, na iCloudu dostupné v rámci Apple One nedostačuje. I na tyto případy inženýři v Applu samozřejmě mysleli a rozhodli se pro elegantní řešení. Předplatné Apple One a předplatné samotného iCloudu zůstávají jakožto zda rozdílné produkty. To znamená, že pokud si zakoupíte Apple One pro jednotlivce, tak získáte 50 GB úložiště na iCloudu. Pokud chcete více, musíte si navíc k tomu předplatit iCloud ještě zvlášť – k dispozici jsou tarify s dalšími 50 GB, 200 GB či 2 TB úložiště navíc. Jestliže se pro tuto možnost rozhodnete, tak můžete získat 100 GB, 250 GB či 2,05 TB úložiště na iCloudu pro jednotlivce, 250 GB, 400 GB či 2,2 TB poté v případě rodinného tarifu.

V případě, že už jste si Apple One aktivovali a chcete zjistit, jakým způsobem si můžete místo na iCloudu navýšit, tak se nejedná o nic složitého. Stačí přejít do Nastavení -> váš profil -> iCloud -> Spravovat úložiště -> Změnit tarif úložiště. Zde už jen stačí, abyste si jednu z výše zmíněných možností vybrali, a poté provedli platbu. Na Macu pak můžete tuto změnu provést v Předvolby systému -> Apple ID -> iCloud -> Spravovat -> Přikoupit úložiště.

Jak se to se sdílením?

Co se týče sdílení, tak to je samozřejmě jednoduše dané a lze odvodit z názvu samotného balíčku, který si vyberete. Pokud se rozhodnete pro zakoupení balíčku pro jednotlivce, tak žádnou službu sdílet nemůžete. Jestliže se naopak rozhodnete zakoupit rodinný balíček, tak jej můžete sdílet až s dalšími pěti lidmi, dohromady tedy může služeb využívat šest lidí. Jen dodatečně – pokud se rozhodnete pro zakoupení balíčku pro jednotlivce (50 GB iCloud) a k tomu si pořídíte ještě 200 GB či 2 TB i Cloud zvlášť, tak budete schopni sdílet jen oněch 200 GB či 2 TB; sdílení 50 GB, které vám budou přiděleny v Apple One, nebude možné. Pokud se rozhodnete pro dokoupení 50 GB k balíčku pro jednotlivce, tak úložiště na iCloudu nebudete moci sdílet.