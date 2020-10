Huaweii se podařilo nevídané. Od Applu dokázal okopírovat doposud nepředstavený produkt

Pokud alespoň koutkem oka sledujete dění okolo Applu a chystaných produktů, zřejmě vám neunikly informace ohledně chystaných AirPods Studio. Má jít o náhlavní sluchátka, která se mají pyšnit skvělým zvukem, aktivním potlačením okolního hluku (ANC) a režimem propustnosti. Pokud se týče nějakých exkluzivit, hovořilo se o schopnosti poznat levou a pravou stranu hlavy a možnosti upravit tomu přehrávání hudby. Zároveň se šuškalo o ovládání skrze dotykové náušníky. Ve velkém se očekávalo, že Apple tento kousek techniky ukáže na říjnové keynote vedle nových iPhonů. To se ale nestalo. Dost možná je tedy uvidíme v listopadu během představení nových Maců s jablečnými procesory. Ale kdo ví.

Dokonce i grafika při představení sluchátek se podobala té od Applu. Zdroj: Twitter

Tu a tam se v technologickém světě stane, že se jeden „nenápadně“ inspiruje od druhého, a nesnaží se to ani skrývat. Tento postup vidíme poměrně často u kolegů z Asie. Podobná „náhodička“ se stala i nyní. Čínská společnost Huawei představila nová náhlavní sluchátka. Jejich název byste neuhádli – Freebuds Studio. Společnost Huawei je světovým gigantem, okolo kterého se točí miliardy dolarů. Nemohu se ale zbavit dojmu, že když probíhalo sezení marketérů ohledně názvu tohoto produktu, vypadalo to jako v jednom díle Simpsonů, kde se vybíralo jméno nové postavy. Název je originální a jistě si nad ním několik dní lámalo u kulatého stolu hlavu celé marketingové oddělení. Ale dosti posměšků. Pojďme se podívat, co sluchátka za cenu 299 eur nabízí. Celkem 260 gramů těžká sluchátka nabídnou 40mm dynamický měnič, čtyřvrstvou membránu, Bluetooth 5.2 a baterii o kapacitě 410 mAh. Ta by měla zaručit poslech o délce až 24 hodin. Plně nabita by měla být za 70 minut. Zajímavé může být ANC, neboť dle výrobce Freebuds Studio odizoluje 40 dB. Zařízení také zvládne spárovat se najednou se dvěma zařízeními, mezi nimiž lze pohodlně přepínat. O vše se stará čip Kirin A1. Samozřejmostí je pak zvuk studiové kvality – tedy alespoň podle slov Huawei.

Zdá se vám výčet technických specifikací povědomý? Není se čemu divit. Velmi podobné technické specifikace mají totiž mít podle celé řady úniků právě i AirPods Studio. A co víc, ani designem se nemají novým FreeBuds příliš vzdalovat, o čemž se ostatně můžete přesvědčit v galerii vedle tohoto odstavce. Zda se jedná o souhru (ne)šťastných náhod, nebo se Huawei opět nechal Applem inspirovat už necháme na každém z vás.