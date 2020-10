Propašovali do Ruska Apple produkty za miliardu, teď čeká zaměstnance ruské aerolinky soud

Americké úřady rozkryly rozsáhlý případ pašování produktů firmy Apple z území USA do Ruska. Z ilegálního vývozu zboží v hodnotě několika desítek milionů dolarů obvinily desítku zaměstnanců ruských aerolinií Aeroflot Airlines. Pašerácký gang měl během minulých let vyvézt ze Spojených států produkty Apple v celkové hodnotě nejméně 50 milionů dolarů, v přepočtu tedy více než 1,1 miliardy korun. Hlavním cílem aktivit, jejichž předními aktéry byli podle americké FBI a tamní celní správy zaměstnanci největší ruské aerolinie Aeroflot, pak měly být konkrétně různé modely produktů Apple Watch, iPhone a iPad. Konkrétní typy a specifikace pašovaných zařízení americké úřady nezveřejnily.

Obvinění si měli elektroniku zaopatřovat pomocí trestné činnosti a následně ji ve svých zavazadlech jakožto členové posádky letů mezi Spojenými státy a Ruskem vyvážet ze země bez potřebného povolení k exportu. V některých případech měli k pašování kradených zařízení využívat dokonce i zavazadla samotných pasažérů aerolinie. Další zařízení v hodnotě několika milionů dolarů pak vyšetřovatelé našli během domovních prohlídek podezřelých.

Obvinění měli být dle závěrů vyšetřování součástí rozsáhlé mezinárodní pašerácké skupiny. Mezi osmi pašeráky, které se během razií v New Yorku a Illinois podařilo zatknout, pak dopadly americké úřady i muže, jenž měl jen mezi srpnem a prosincem loňského roku propašovat do Ruska Apple zařízení v hodnotě celého jednoho milionu dolarů. Pro představu – kdyby tyto aktivity podnikl letos a vybral si k pašování pouze 64GB modely nově představeného iPhone 12, během několika měsíců by jich do své domoviny musel propašovat bezmála tisíc. Jednomu z jeho spolupachatelů se pak mělo během jediného dne podařit v devíti zavazadlech propašovat do Ruska na 235 kusů Apple produktů v hodnotě okolo čtvrt milionu dolarů.

Aerolinie Aeroflot se navíc kvůli kauze dostaly do nezáviděníhodné pozice. Mimo zatčení několika jejich zaměstnanců totiž Spojené státy v souvislosti s případem odmítly vydat vízum přinejmenším dalším 113 pracovníkům aerolinie. Zůstává tak otázkou, jak budou americké úřady nadále vůči největší ruské letecké společnosti vstřícné.

Pašování Apple produktů každopádně není ve světě nijak neobvyklým jevem. Ještě nápaditější než jejich ruští kolegové se dokonce před dvěma lety ukázala být skupina čínských pašeráků, která se rozhodla povinnému proclení zboží vyhnout velmi neobvyklým způsobem – za použití dronů.