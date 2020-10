Vyzkoušeli jsme, jak přesné je měření lidí přes iPhone 12 Pro

V případě, že už se vám podařilo stát se vlastníky nové vlajkové lodě od Applu v podobě iPhonu 12 Pro, tak pro vás máme skvělou zprávu. Jablečná společnost si totiž pro tyto jedince připravila malé překvapení, a to v rámci nativní aplikace Měření. Jak jistě víte, tak v této aplikaci můžete jednoduše prostřednictvím rozšířené reality měřit velikost určitých předmětů. Vše, co musíte udělat, je Měření spustit, lehce se porozhlédnout a začít měřit prakticky vše, co se vám zachce. Je naprosto jasné, že měření není přesné na milimetry, abyste si ale udělali základní představu o tom, kolik určitý objekt měří, můžete se na aplikaci spolehnout.

Abych se vrátil k tomu překvapení, o kterém jsem v odstavci uvedeném výše mluvil – již odpoledne jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že iPhone 12 Pro umí vcelku přesně změřit výšku člověka. Tato funkce je možná díky LiDAR skeneru, kterým disponují pouze vlajkové lodě v podobě iPhone 12 Pro a 12 Pro Max. I přesto, že iPhone 12 Pro Max prozatím není možné ani předobjednat, tak je prakticky stoprocentně jisté, že touto funkcí bude po vzoru menšího 12 Pro disponovat také. Jak už jsme zmínili, oba dva tyto zmíněné modely jsou totiž LiDAR skenerem vybaveny, narozdíl od levnějšího iPhonu 12 (min). Jestliže chcete zjistit, jakým způsobem lze tuto funkci využít, tak jste tady naprosto správně – níže si ukážeme, jak lze člověka pomocí LiDARu, potažmo iPhonu 12 Pro (a později také 12 Pro Max), změřit:

Prvně je nutné, abyste si našli nějakého pokusného králíka, kterého chcete měřit.

Zároveň se musíte nacházet na místě, které je relativně dobře osvětlené – čím více světla, tím lepší výsledek.

– čím více světla, tím lepší výsledek. Poté na vašem iPhonu 12 Pro (Max) spusťte nativní aplikaci Měření.

Nyní fotoaparát namiřte na osobu , kterou chcete změřit.

, kterou chcete změřit. Aby mohlo měření proběhnout, tak musí být vidět celá postava člověka , od hlavy až k patě.

, od hlavy až k patě. iPhone po několika málo sekundách rozpozná lidské tělo, což potvrdí krátkou „animací“.

což potvrdí krátkou „animací“. Prakticky ihned poté už se zobrazí, jak vysoký měřený člověk je.

Určitě vás zajímá, jak je na tom tohle měření z hlediska přesnosti. Zmínit můžu fakt, že po každém novém měření stejného člověka na podobném místě dostanete prakticky pokaždé jiný výsledek. Rozdíly však nejsou vůbec velké, jedná se maximálně o cca 3 centimetry – asi po dvaceti měřeních došlo k překročení této hranice pouze jedinkrát. Měření jsme prováděli na celkově dvou osobách, kdy první z nich reálně měří 160 centimetrů, druhá poté 172 centimetrů. U první osoby byly naměřeny hodnoty v rozmezí 159 – 163 centimetrů, u druhé osoby poté 170 – 173 centimetrů. Osobně tedy tuto funkci považuji za velmi přesnou a zároveň i pohodlnou – ke změření člověka vám totiž v dnešní době stačí už jen chytrý mobilní telefon. Nemusíte zbytečně hledat metr ani jakýkoliv jiný nástroj určený pro měření. Na závěr bych jen rád podotkl, že měření funguje pouze zepředu. Pokud by vás tedy napadlo, že si budete vybírat svou budoucí štíhlou a vysokou milovanou polovičku nenápadným měřením výšky zezadu, musím vás zklamat.