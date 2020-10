LiDAR na iPhonu 12 Pro dokáže změřit výšku člověka

Letošní iPhone 12 Pro je kromě jiného vybaven také LiDAR skenerem, sloužícím zejména k vylepšení práce s rozšířenou realitou. LiDAR skenery ale u zmíněných modelů plní ještě jednu zajímavou a užitečnou funkci – nabízí možnost změření výšky lidské postavy v nativní aplikaci Měření. Podle společnosti Apple je možné s pomocí LiDAR skeneru v aplikaci Měření změřit dokonce také výšku člověka, sedícího na židli.

Ve chvíli, kdy aplikace Měření detekuje ve svém hledáčku osobu, automaticky změří její výšku od země až k vršku hlavy, pokrývky hlavy nebo vlasového porostu. Ke změření výšky osoby stačí spustit aplikaci Měření na kompatibilním iPhonu, a instruovat dotyčného, ať si stoupne tak, aby celá jeho postava byla v záběru od hlavy až k patě. Po malé chvilce by se na displeji iPhonu měla objevit linka, vedoucí od vršku hlavy dotyčného až k zemi. Spolu s linkou by se měl zobrazit také údaj o výšce postavy, a to buďto v palcích, nebo v centimetrech – v závislosti na tom, jaké jednotky byly zvoleny. Změnu jednotek v nativním Měření na svém iPhonu můžete provést v Nastavení -> Měření ->Měrné jednotky, kde zadáte buďto imperiální, nebo metrické. Klepnutím na kulaté tlačítko spouště na displeji iPhonu je pak možné pořídit fotografii dotyčného spolu s údajem o jeho výšce, a sdílet ji. Funkce měření výšky osob je dostupná v nativní aplikaci Měření pouze u iOS a iPadOS zařízení s LiDAR skenerem, tedy u iPadů Pro 2020 a iPhonu 12 Pro (Max).